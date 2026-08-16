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管理人内部化并非Stoneweg欧洲合订信托问题的解决方案

该信托应专注于确保其投资组合转型能提振每份派息，而非陷入一场可能引发争议的彻底改革

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Sert管理人内部化提案的主要症结点，很可能是其管理实体的估值问题。 照片：商业时报资料