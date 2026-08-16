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管理人内部化并非Stoneweg欧洲合订信托问题的解决方案

该信托应专注于确保其投资组合转型能提振每份派息，而非陷入一场可能引发争议的彻底改革

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Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Aug 16, 2026 · 09:57 PM
    • Sert管理人内部化提案的主要症结点，很可能是其管理实体的估值问题。
    • Sert管理人内部化提案的主要症结点，很可能是其管理实体的估值问题。 照片：商业时报资料

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】Stoneweg欧洲合订信托 (Sert) 上周宣布可能将其管理人内部化，但此消息并未引起市场太多关注。

    原因之一或许是该声明并非定论。上周四（8月13日）开盘前，Sert的管理人表示，他们正与该信托的发起人讨论一系列旨在为合订证券持有人提升长期价值的“战略、治理和组织举措”。

    他们接着表示，这些举措可能包括改变管理层安排、费用激励框架以及管理人内部化。

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