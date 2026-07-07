金管局下次决策或更关注增长而非成本

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与出人意料的强劲经济扩张相比，伊朗战争引发的通胀影响可能正在减弱

新加坡5月份核心通胀率稳定在1.4%，低于经济学家1.6%的预期中值。 照片：商业时报资料图

到7月底，新加坡金融管理局 (金管局) 将发布其常规的季度货币政策声明，决定是收紧、放宽还是维持现有政策设定。无论结果如何，其背后的原因可能与一两个月前的设想大相径庭。

在4月中旬发布上一次货币政策声明时，新闻网站仍在每日实时报道霍尔木兹海峡的局势。当时美国和以色列对伊朗的战争刚进入第二个月，冲突迅速结束的希望已经渺茫，对能源危机的担忧日益加剧。

正如金管局当时指出的：“自2月下旬以来，霍尔木兹海峡的航运受到严重限制，全球原油、天然气及相关化合物的价格急剧上涨。”

该局警告称：“在未来几个季度，更高的通胀还将侵蚀实际收入并抑制最终需求。”

然而，两个半月后，成本推动型通胀并未如担忧的那样严重。

事实上，5月份的核心通胀率稳定在1.4%，低于经济学家1.6%的预期中值。

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影响尚待显现

诚然，正如新加坡当局所强调的，能源短缺对价格的影响需要时间才能显现。

例如，直到本季度，家庭电费和燃气费才因伊朗战争而大幅上涨：电费上涨17%，燃气费上涨7.1%。

而这种滞后仅仅是由于费率的计算方式所致。与此同时，能源价格对其他供应链的间接影响，可能需要更长的时间才能在整个体系中传导。

正如金管局在发布5月份通胀数据时所说：“随着较高的能源成本滞后地传导至全球供应链，预计将逐步推高新加坡更广泛进口商品和服务的生产及运输成本。”

尽管如此，值得注意的是，金管局并未改变其对核心通胀和整体通胀的预测区间，两者今年的平均值预计都将在1.5%至2.5%之间。

一个可喜的难题？

在新加坡金融管理局最新的专业预测员调查中，大多数受访者（61.9%）仍预计央行将在7月维持政策设定不变。

然而，与上一季度相比，现在有更多人预计7月份会收紧政策，调高政策区间的斜率：这一比例为38.1%，高于伊朗战争爆发前3月份调查的23.5%。

如果金管局最终在7月收紧政策，其原因可能不仅仅是出于对成本推动型通胀的担忧。

通胀并非唯一超出预期的宏观经济变量。经济增长也是如此，但方向相反。

尽管新加坡第二季度的国内生产总值增长数据要到本月晚些时候才会公布，但经济学家们预计其表现将十分强劲，这得益于强劲的制造业产业群数据。

这是因为对人工智能的需求持续推动电子业的繁荣。事实上，在金管局的调查中，所有受访者都将人工智能引领的科技周期的持续上行视为一个上行风险，其中80%的受访者更将其列为首要风险。

如果经济增长被证明是持续且强于早前预期的，那么这反而可能引发需求拉动型通胀。与同样存在损害需求风险的供给侧通胀相比，这或许是金管局收紧政策的一个更可喜的理由。