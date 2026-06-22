The Business Times
business-time-50
THE LEVEL GROUND

允许发展商保留部分公寓单位所有权且免除高额罚金，以满足租赁需求

额外买方印花税制度抑制了投资需求，未来可供出租的私宅数量或将减少

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Leslie Yee

Leslie Yee

Published Mon, Jun 22, 2026 · 12:15 PM
    • 由于私宅主要用于自住，未来是否会出现租赁住房短缺的局面？
    • 由于私宅主要用于自住，未来是否会出现租赁住房短缺的局面？ 照片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】在一个动荡的世界里，鉴于新加坡的避风港地位，投资其私宅来积累财富是合乎情理的。

    然而，要建立一个用于出租并通过脱售实现资本收入的私宅投资组合，则并非易事。

    一名新加坡公民在购买第二套房产时，需支付20%的额外买方印花税 (ABSD)；购买第三套及以上的房产时，则需支付30%的ABSD。

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore residential propertyResidentialRental MarketCONDOSABSDProperty developersThe Level Ground

    TRENDING NOW

    Altitude Xperience argued that the rooftop space in contention was not considered an unused space.

    Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass

    Lazada says it will treat impacted employees with the applicable requirements based on the market they are in.

    Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets

    The transaction is the latest under Singtel’s capital recycling programme Singtel28, which has now unlocked S$6.8 billion.

    Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More