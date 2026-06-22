允许发展商保留部分公寓单位所有权且免除高额罚金，以满足租赁需求

THE LEVEL GROUND

额外买方印花税制度抑制了投资需求，未来可供出租的私宅数量或将减少

【新加坡】在一个动荡的世界里，鉴于新加坡的避风港地位，投资其私宅来积累财富是合乎情理的。

然而，要建立一个用于出租并通过脱售实现资本收入的私宅投资组合，则并非易事。

一名新加坡公民在购买第二套房产时，需支付20%的额外买方印花税 (ABSD)；购买第三套及以上的房产时，则需支付30%的ABSD。