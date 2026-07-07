存储芯片制造商必须学会发声，尤其是韩国公司

一个拥有三家万亿美元级公司的行业，不能将自己的话语权外包给客户和批评者

如果Samsung、SK Hynix和Micron想让世界明白这并非卡特尔垄断，他们就必须停止那种价格是凭空决定的论调。 图片来源：EPA

在过去25年里，消费科技是世界经济中最可靠的抑制通胀的力量。每一年，你手中的设备功能更强大，价格却更低，这种悄然的降价美化了全球的每一项通胀数据。那个时代已经结束了。

GenInnov自其初现端倪时就已指出了这种“硅冲击”。我们所称的“科技通胀”已固化为全球宏观经济格局中的一股无形引力，将生产者价格和消费者支出都拉入其轨道。

科技本不应成为通胀的来源。当生活成本攀升时，人们归咎于关税，然后是能源，再是劳动力，每一项都有一个公众可以怨恨的对象。这些“替罪羊”已经失效。现在的目光转向了那个本不该涨价的领域：存储芯片。全世界都在忙着为它创造新词：芯片通胀、“内存通胀”、“内存末日”。人们不会为一个打算原谅的事物创造新词。

在供应链中，存储芯片是最安全的指责对象。没有人会抵制他们从未见过、由他们叫不出名字的公司销售的芯片。这些公司在业绩不佳时被人怨恨，被视为大宗商品贩子而不屑一顾；而如今创纪录的利润率只会加深这种怨恨。三巨头中有两家是韩国公司，对于西方评论员来说，这一事实在其中悄然起了很大作用。

这种怨恨的根源在于此。根据明年的市场普遍预测，这三家存储芯片制造商的营业利润总和可能超过Apple、Alphabet、Meta和Amazon的总和，剩下的利润还足以匹敌一个TSMC或一个JPMorgan。而这并不需要他们再有什么惊人表现。

以目前的运营水平计算，即便没有一美元的增长，Samsung、SK Hynix和Micron三家的年收入也已接近4000亿美元，与前述四大科技巨头的总和相差不远。一个零部件供应商的盈利，超过了其产品所服务的那些明星品牌。

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这些制造商的体量已经超越了他们自己的话语体系，但他们尚未察觉。几十年来，他们只用周期的逻辑来沟通：需求强劲或疲软，库存高或低，价格下跌，然后上涨，再下跌。

当人工智能热潮打破了他们的趋势线时，这套话语并未演变，只是加上了一个前缀：一切都成了“超级周期”。

在2015年，这种刻意表现出的谦逊或许适合一个价格接受者。但对于如今价值数万亿美元、并掌控着人工智能经济中最紧张瓶颈的巨头们来说，这种姿态会造成危险的错误印象。这原本是一个基本的公关失误，现在正演变为法律责任。

不妨看看最近在加州联邦法院发生的一起案件。在一桩反垄断诉讼中，17名原告声称，存储芯片寡头——Samsung、SK Hynix和Micron——密谋人为地维持普通Dram（动态随机存取存储器）的稀缺性，并利用其协同转向高带宽内存（HBM）的动作为烟幕弹，以限制旧款模块的供应。

这起诉讼可能会失败，而且也许理应失败。对HBM的平行投资并不能证明存在串通行为，这可能只是所有重要的人工智能客户同时敲响这三家公司大门时发生的自然结果。

但这起诉讼之所以重要，是因为它揭示了正在形成的指控的轮廓。原告无需了解HBM良率、晶圆投片量或Nvidia的产品路线图，他们只需要四个词：“他们步调一致。”

这就是为什么超级周期的说法不再无害。它听起来像是一种耸肩无奈的姿态，如同管理层在说“价格上涨就是因为价格上涨了”。在大宗商品下行周期中，这种说辞只会惹恼股东。但在通胀高企的繁荣期，随着下游的笔记本电脑、游戏机和手机价格攀升，这种说法就成了呈堂证供。

存储芯片制造商拒不讲述的故事，恰恰是科技领域最有趣的故事。计算在每个层面都变得更加繁重，一台如今思考时间更长、从不停止的机器，必须在硅芯片中保存更多的上下文信息。

“如果Samsung、SK Hynix和Micron想让世界明白这并非卡特尔垄断，他们就必须停止那种价格是凭空决定的论调。”

一台人工智能服务器的内存是普通服务器的8到10倍，而生产HBM所需的晶圆大约是普通芯片的三倍。数据中心在存储芯片需求中的占比已从三分之一攀升至近三分之二。这一切都不是天意，而是可以清晰展示的数学逻辑。

一个拥有三家万亿美元级公司的行业，不能将自己的话语权外包给客户和批评者。

如果Samsung、SK Hynix和Micron想让世界明白这并非卡特尔垄断，他们就必须停止那种价格是凭空决定的论调。他们必须展示订单情况、产能计算、晶圆厂的交付周期，以及上一轮萧条后投资不足所带来的经济影响。

这个警告不再是空泛的，因为就在一周之内，该行业就呈现出三幅画像，且无一光彩。

这三家巨头因密谋串通而被起诉。与此同时，在韩国综合股价指数（Kospi）中占比超过一半的Samsung和Hynix，眼睁睁地看着自己的股价在一场杠杆恐慌中暴跌，起因是韩国仓促地为这两家公司推出了杠杆化的个股基金。

接着，韩国的企业首脑们与总统并肩而立，承诺未来十年的联合产能计划。对国内观众来说，这是一场好戏。但对一个正为高昂的存储芯片账单而痛苦的世界而言，这读起来就像一个卡特尔（垄断联盟）在登台宣告。

这些制造商忘记了他们自己的历史。在1998年到2002年间，该行业曾有过被定罪的价格操纵阴谋，高管们因此入狱。当时被点名的受害者之一，就是今天指责他们的Apple。公开竞争被视为头脑简单；步调一致则被怀疑是阴谋家。

唯一的出路是分别、清晰地解释：所谓的“纪律性”是对市场需求和晶圆厂残酷的数学逻辑的回应，而非私下达成的协议。存储芯片制造商必须在监管机构或政客发声之前，反复、更加有力地说明这一点。

四十年前，存储芯片是让数字世界变得廉价的安静引擎。今天，世界却指责其生产者让数字世界变得昂贵——仿佛一个尚未意识到自己身份的新欧佩克。在1970年代，石油巨头们从未学会讲述稀缺性的故事，其生产者为此在政治上付出了一代人的代价。

存储芯片制造商现在可以用自己的语言来解释这次冲击。或者他们可以等待，让有史以来最愤怒的看客来为他们“下定义”。

本文改编自首发于 GenInnov博客 的文章。

作者是新加坡GenInnov Asset Management的创始人兼投资组合经理。