组屋转售市场放缓而百万组屋销量激增，警惕差距日益扩大

THE LEVEL GROUND

随着价格普遍放缓而高端市场走强，须警惕不平等和负财富效应。

由于公寓与组屋转售价格差距巨大，许多住房升级活动将在公共住屋市场内部进行。 照片：BT档案照片

【新加坡】根据建屋发展局 (HDB) 的最新数据，第二季度转售组屋价格下跌，组屋转售价格指数在第一季度环比下跌0.1%之后，本季度再度放缓，环比下跌0.3%。

第二季度的转售交易量虽然略高于第一季度，但与去年同期相比有所下降。

包括等候时间更短的单位在内，建屋发展局预购组屋 (BTO) 的供应增加，这可能有助于缓解对转售单位的需求。