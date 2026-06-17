新加坡客户服务中缺失的人情味，其代价远超我们想象

同理心差距的根源并非在于人

孤岛式的系统、碎片化的流程以及分散在不同平台的数据，都会阻碍客服人员的工作。 图片来源：PEXELS

大多数公司认为他们遇到了客户服务问题。但事实并非如此。他们面对的是一个看似是“人的问题”的数据问题。如果企业领导者不能看清这一点，他们就会继续在错误的解决方案上进行投资。

对此我深有体会。上个月，我致电一家公司处理账单问题。聊天机器人无法解析我的问题，于是我被转接给人工客服。客服人员虽然很有耐心，但为了调取我的账户历史记录，就让我在线等候了三次。

我花了40分钟才解决一个本可以5分钟搞定的问题。让我印象深刻的是，我亲眼目睹了一位能干且善意的员工，是如何实时地被公司内部系统所困扰的。