The Business Times
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新加坡客户服务中缺失的人情味，其代价远超我们想象

同理心差距的根源并非在于人

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    • 孤岛式的系统、碎片化的流程以及分散在不同平台的数据，都会阻碍客服人员的工作。
    • 孤岛式的系统、碎片化的流程以及分散在不同平台的数据，都会阻碍客服人员的工作。 图片来源：PEXELS

    CK Tan

    Published Wed, Jun 17, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

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    大多数公司认为他们遇到了客户服务问题。但事实并非如此。他们面对的是一个看似是“人的问题”的数据问题。如果企业领导者不能看清这一点，他们就会继续在错误的解决方案上进行投资。

    对此我深有体会。上个月，我致电一家公司处理账单问题。聊天机器人无法解析我的问题，于是我被转接给人工客服。客服人员虽然很有耐心，但为了调取我的账户历史记录，就让我在线等候了三次。

    我花了40分钟才解决一个本可以5分钟搞定的问题。让我印象深刻的是，我亲眼目睹了一位能干且善意的员工，是如何实时地被公司内部系统所困扰的。

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    Customer experienceArtificial IntelligenceDigital transformationSingaporeBusiness management

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