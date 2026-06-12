The Business Times
business-time-50
BRUNCH
·
SUBSCRIBERS

更多癌症康复者重返职场。雇主准备好为他们提供支持了吗？

虽然一些公司愿意帮助这类员工，但各方的努力仍然参差不齐

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Low Youjin

Low Youjin

Published Fri, Jun 12, 2026 · 02:00 PM
    • 越来越多的癌症康复者重返职场，但许多人仍在应对疲劳、“脑雾”以及其他在工作场所基本上看不见的持续性治疗后遗症。
    • 越来越多的癌症康复者重返职场，但许多人仍在应对疲劳、“脑雾”以及其他在工作场所基本上看不见的持续性治疗后遗症。 图片来源：HYRIE RAHMAT,《商业时报》；有人工智能辅助

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 当 Rachel（化名）在51岁时被诊断出患有第三期鼻咽癌时，她以为自己最大的战斗将是治疗。

    然而，她最严峻的挑战之一却在之后到来：重返她在一所国际学校的后勤岗位。

    随着更多癌症康复者重返职场，雇主们日益面临如何为他们提供支持的问题——但实际的努力仍然参差不齐，即便新加坡在六月迎来了全国癌症幸存者月。

    此翻译对您是否有帮助？

    BrunchCancerHealthcare costsSingapore manpowerProductivity

    TRENDING NOW

    The AGT team includes (from left) director and portfolio manager Avrian Tan; CEO and chief investment officer Gregory See; and director and portfolio manager Tim Kusumo.

    Singapore boutique fund investing big in SGX small-caps finds its Fantastic 4

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    The site in Peck Hay Road can yield about 315 private homes, according to URA.

    CDL, Hong Realty trump 3 other bidders with S$542.4 million offer at S$1,865 psf ppr for Peck Hay plot

    A correction is typically defined as a dip of 10% or more in a stock index and asset’s market peak, while a bear market refers to a more prolonged fall of 20% or more.

    Is the global tech sell-off the start of a bear market or just a correction? What experts say

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More