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更多癌症康复者重返职场。雇主准备好为他们提供支持了吗？
虽然一些公司愿意帮助这类员工，但各方的努力仍然参差不齐
- 越来越多的癌症康复者重返职场，但许多人仍在应对疲劳、“脑雾”以及其他在工作场所基本上看不见的持续性治疗后遗症。 图片来源：HYRIE RAHMAT,《商业时报》；有人工智能辅助
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本文由AI辅助翻译
[新加坡] 当 Rachel（化名）在51岁时被诊断出患有第三期鼻咽癌时，她以为自己最大的战斗将是治疗。
然而，她最严峻的挑战之一却在之后到来：重返她在一所国际学校的后勤岗位。
随着更多癌症康复者重返职场，雇主们日益面临如何为他们提供支持的问题——但实际的努力仍然参差不齐，即便新加坡在六月迎来了全国癌症幸存者月。
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