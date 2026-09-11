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Nike、Lululemon与Shein的困境：新加坡缺少上市消费品牌反而是件好事
本地股市没有激动人心、颠覆传统的品牌，有的只是乏味但稳健的企业。
- 自2021年11月的峰值以来，Nike的市值已蒸发超过2000亿美元，并将于2026年9月退出标准普尔100指数。 照片：路透社
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【新加坡】如果你仔细聆听，几乎可以听到全球零售业的炒作热潮正在消退的声音。
在被纳入近18年后，Nike将于2026年9月被剔除出标准普尔100指数。该公司股价已从2021年11月的峰值暴跌近78%，市值蒸发超过2000亿美元。
与此同时，Lululemon的股价处于八年来的低点，较2023年12月的高点下跌约80%。在截至8月2日的第二季度，其同店销售额下降了9%，而作为公司立身之本的瑜伽裤产品销量更是暴跌20%。
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