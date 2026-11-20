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家庭必需品津贴构成财政负担，但因其广受欢迎而难以取消

区域决策者倾向于采用强制性价格上限，以提供立竿见影的显著纾困效果，从而确保必需品价格可负担。 图片：ADOBE STOCK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】从吉隆坡到马尼拉，全球宏观经济冲击持续推高民众的购物账单，也让许多政府为此付出了更高的代价。

在东南亚大部分地区，食品在居民消费价格指数 (CPI) 篮子中占有重要比重。霍尔木兹海峡的长期关闭推高了全球油价，进而抬高了运输、物流和生产成本。化肥价格上涨也使农业生产成本更高，而与厄尔尼诺相关的天气状况则影响了农作物产量。

但这些成本增长并未完全转化为更高的消费价格，部分原因是些政府已介入，实施价格上限或提供津贴。

他们是否有能力持续干预，以保护家庭购买力？

化肥价格上涨也使农业生产成本更高，而与厄尔尼诺相关的天气状况则影响了农作物产量。 图片：EPA

既有上限

马银行 (Maybank) 分析师 Brian Lee 表示：“拥有更雄厚缓冲、更强劲货币或多元化进口来源的国家，能够吸收更多冲击。而库存薄弱或更依赖进口的国家，则面临更大的风险。”

10月份，菲律宾的食品价格同比上涨6.4%，较9月份6.8%的通胀率略有下降。然而，该国稻米价格的上涨速度仍然更快，而其国内稻米产量占总供应量的70%以上。

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食品一直是菲律宾整体通胀的主要驱动因素。亚细安+3宏观经济研究办公室 (Amro) 的高级经济师 Catharine Kho 指出，近期的强降雨和洪水扰乱了生产和运输，而“更高的燃料成本和疲软的比索加剧了这些压力”。

尽管如此，菲律宾和印尼等国仍拥有大米等主食的库存，Amro 经济师 Ravisara Hataiseree 将其称为“战略粮食储备……用以缓冲突发的供应中断”。

与此同时，决定发展中经济体成本传导程度的另一个因素，是国家对主食价格的管制。

价格管制在该地区早已司空见惯，决策者倾向于采用强制性价格上限来提供立竿见影的显著纾困效果，从而确保必需品价格可负担；而提供津贴则旨在保留生产或供应商品的激励。

正如 Lee 所指出的：“对于大米、糖和食用油等主食，政府更倾向于干预，因为这些商品消费广泛，具有很高的社会和政治显著性，且贫困家庭在这些商品上的支出占其收入的比例更大。”

兴业银行 (RHB) 集团首席经济师 Barnabas Gan 评论说，马来西亚的食品通胀“与预期相比，保持在相对受控的水平”，部分原因在于该国对一系列日常食品杂货实行了价格管制。

值得注意的是，自2018年以来，马来西亚一直将标准粗白糖的价格上限定在每公斤2.85令吉（0.70美元）。标普全球市场财智 (S&P Global Market Intelligence) 的经济师 Ahmad Mobeen、Lei Yi 和 Harumi Taguchi 指出，这是该地区最低的价格之一，并强调了马来西亚“长期的管制价格体系”。

虽然针对消费者的直接食糖津贴已于2013年取消，但马来西亚自2023年底以来一直为炼糖厂提供激励措施，以维持零售价格的稳定。

灵活应对

除了长期计划外，政府也可能临时介入以管理价格——例如菲律宾在5月份对某些进口大米实施了为期30天、每公斤50比索（0.79美元）的价格上限。

为应对天气原因导致的产量下降，印尼政府于11月初宣布，将通过其现有的“食品供应与价格稳定计划”，以每公斤1万2500印尼盾（0.68美元）的价格分发100万吨大米，低于每公斤1万5000至1万7000印尼盾的市场价。

为应对燃料成本而设立的既有计划——这是政府价格管制的另一个常见目标——在全球能源冲击后也变得日益重要。

例如，泰国设有一个燃油基金，当油价飙升时，政府会动用该基金来补偿零售燃油价格的上涨。

野村 (Nomura) 首席亚细安经济师 Euben Paracuelles 观察到，东南亚各国的能源价格涨幅存在显著差异，这取决于它们是否维持燃料津贴。

马来西亚利用津贴为符合条件的居民将RON95燃料价格维持在每升1.99令吉，而印尼则将RON90汽油的津贴价格保持在每升1万印尼盾，生物柴油混合燃料的价格则为每升6800印尼盾。

Paracuelles 表示，这类燃料津贴在抑制通胀方面卓有成效，使通胀水平保持在当局的目标范围内。

他指出，自2月份中东爆发冲突引发全球能源危机以来，马来西亚和印尼接受津贴的零售燃料价格未见任何上涨。

与此形成鲜明对比的是，菲律宾没有任何应对燃料价格变化的措施——“因此价格传导迅速且幅度巨大”，他说道，同期零售燃料价格上涨了50%至60%。

根据国际货币基金组织 (IMF) 10月份的一份区域评估，自2月以来，超过80%的亚太经济体已采取措施，以减缓能源价格上涨的传导效应。

相比之下，新加坡通过以汇率为基础的货币政策以及发放消费券、回扣和现金等直接家庭援助来管理通胀。政府明确避免实施价格上限或津贴，以防市场扭曲。

不过，隶属于全国职工总会的职总平价集团 (FairPrice Group, 简称FPG) 会自愿在限定时间内对日常必需品实施价格冻结和折扣。去年10月，该集团降低了鸡肉和鸡蛋这两种广受欢迎的蛋白质主食的价格，直至2026年底。

总计，FPG承诺在2026年为消费者在食品杂货和家庭必需品上节省超过750万新元。该零售商将此举部分归因于对全球不确定性以及食品和商品价格潜在压力的担忧。

南洋理工大学经济学助理教授 Chua Yeow Hwee 认为，FPG或许能与供应商谈判以获得更低价格，或通过接受更低的利润率来吸收部分上涨的成本。

标普 (S&P) 的团队补充说，作为市场领导者，其定价决策也可能对其他零售商构成一定的竞争压力，从而抑制市场价格的上涨。

隶属于全国职工总会的职总平价集团自愿在限定时间内对日常必需品实施价格冻结和折扣。 图片：BT FILE

尽管如此，观察人士表示，这类自愿性价格管制对通胀的总体影响可能有限。

大华银行 (UOB) 研究部主管 Suan Teck Kin 观察到，尽管 FPG 承担着社会使命，但作为一个盈利实体，它仍受到自身财务资源的限制。

标普分析师补充说，这类举措“无法完全抵消全球食品、能源、化肥或运输成本的持续上涨，尤其是考虑到新加坡高度依赖进口食品”。

价格管制的高昂成本

政府的价格管制在一定程度上可能有效抑制价格上涨。

但同时，它们也可能带来意想不到的负面后果。

基础广泛的价格上限和一刀切的津贴可能不仅惠及低收入家庭，也让富裕家庭受益，从而导致效率低下。

同样地，Gan 指出，马来西亚以远低于市场水平的价格供应RON95燃料，可能导致跨境走私，尤其是在马泰边境地区。

价格管制还可能鼓励过度消费。如果价格定在市场水平以下，可能会压缩生产者和零售商的利润空间，削弱供应激励，并导致短缺或商品质量下降。

标普分析师评论说，在马来西亚，廉价糖甚至与公共卫生目标产生冲突，并给接受大量津贴的医疗保健系统带来负担。

最重要的是，津贴伴随着高昂的公共支出，并且在许多情况下，成为国家财政的长期负担。

标普估计，马来西亚向两家炼糖厂提供的食糖津贴，最初在2023年11月只是作为一项临时措施，如今每月耗费国家4200万令吉。

南洋理工大学的 Chua 博士指出：“（马来西亚的）燃料津贴账单预计在2026年将接近400亿令吉，是最初预算金额的两倍多。”

马来西亚符合条件的公民能以低于市场的价格购买RON95燃料。 图片：BT FILE

Lee 表示，尽管与津贴相关的支出急剧上升，但由于承诺在年底前不提高某些燃料价格，印尼政府“不得不重新调整优先事项并削减其他领域的开支”。

Paracuelles 说，尽管泰国的燃油基金“看起来很有帮助”，但油价长期大幅上涨可能意味着该基金的赤字会迅速扩大。目前，该赤字已超过1000亿泰铢（29.8亿美元）。

如果赤字继续攀升至1200亿泰铢，政府可能被迫采取增加债务等措施。

他说：“你已经接近那个极限了，所以我认为应对之策是……尝试让柴油价格稍微上调，以减轻基金的压力。”

后继乏力

鉴于价格冲击可能旷日持久，由国家资助的价格冻结从长远来看可能并不可行。

Amro 副组长兼高级经济师 Byunghoon Nam 指出，在稳健的经济增长以及——讽刺的是——高企的通胀支持下，财政收入总体上保持良好。

他表示：“然而，借贷成本正在上升，这体现在主权债券收益率的走高上。”

更大、更持久的能源和食品价格压力，可能会加重公共财政的负担，并挤占其他优先支出项目。

他补充说：“以高利率进行任何额外借贷，也会增加偿债成本，进一步限制财政的灵活性。”

华侨银行 (OCBC) 首席经济师 Selena Ling 表示：“这不仅仅是借贷成本的问题，还关系到当全球能源或食品价格上涨时，它们的财政状况和外汇储备能否在不破坏其货币、国际收支或公共财政稳定的情况下，持续提供这些津贴。”

她表示，存在财政赤字并对某些商品价格进行补贴的政府，可能需要削减津贴或开辟新税源，例如通过税收。

预计区域通胀将持续高企至2027年初。

Ling 说：“即使能源价格稳定下来，对食品价格的影响也可能存在时滞效应……风险在于食品价格将在更长时间内处于高位且波动不定。”

各个经济体吸收这些长期冲击的能力各不相同。风险最高的国家具有预算赤字庞大、公共债务高企、经常性津贴规模可观，以及经常账户赤字、依赖进口和增长疲软等特点。

Ling 指出菲律宾、印尼、泰国、越南和印度存在经济脆弱性，而新加坡、中国、日本、韩国和文莱可能更具韧性。

与此同时，马来西亚国有能源公司马石油 (Petronas) 因油价攀升而录得“一些意外收入”。Paracuelles 表示，这形成了“某种程度的抵消”，因为政府可以利用这些资金来支付津贴成本。

为保持财政支出的可持续性，分析师建议政府实施有针对性的临时支持措施，例如发放现金或消费券作为直接补偿，这比一刀切的津贴更有效、更公平，同时允许价格反映基本的供需状况。

Nam 表示，价格上限和与价格相关的津贴可作为临时措施，尤其是在经济和社会稳定面临风险时。“它们可以为推出更有针对性的支持措施争取时间。”

他补充说，但随着潜在冲击的消退，这些措施应被撤销，以减少财政成本和市场扭曲。

Chua 博士补充说，从长远来看，提高农业生产力、实现进口多元化和加强供应链，能为抵御未来冲击提供更可持续的保障。

取消津贴的阵痛

Nam 告诉《商业时报》（The Business Times），即使价格冲击持续存在，也应逐步取消津贴和价格上限，除非宏观金融稳定面临非常重大的威胁。

他补充说，取消津贴时，政府应与公众进行明确沟通，以恢复市场价格信号并控制财政成本，同时必须加强对最贫困公民的针对性支持。

Paracuelles 说：“做法是制定一个中期过渡计划……显然，你不能在这个时期通过取消津贴来加剧冲击。但与此同时，你也不希望津贴永远存在。”

但这可能说起来容易做起来难。

“现实中，也涉及社会压力和政治目标，” Lee 承认。考虑到实际情况，“决策者不一定会采取最经济有效的方式”来缓和通胀的影响。

任由生活成本上涨通常不受选民欢迎。

Paracuelles 表示，持续的燃料津贴“部分出于政治考量”。他提到了马来西亚即将举行的选举，以及10月底印尼学生就物价上涨和津贴减少等问题举行的抗议活动。

一旦引入价格管制，便可能难以取消。Gan 指出家庭和企业“会习惯这种支持”，而 Ling 则指出了“理所当然的心态”。

Ling 说：“出于国内社会政治（原因），许多政府仍希望展现出积极保护选民免受任何剧烈通胀冲击的姿态，尤其是在通胀冲击到食品等必需品时。”

“当你环顾世界，看到越来越多关于生活成本和就业的社会抗议时，决策者将面临干预的压力……或许对于面临即将到来的选举的政府来说，‘当下’更为重要。”