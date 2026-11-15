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Nvidia尚需美国政府制衡其CEO，本地小股东还有何指望？

对于投资于有控股股东的新加坡上市公司，这其中不乏值得借鉴的经验教训。

Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Nov 15, 2026 · 07:47 PM
    • 因婚外情引发担忧，Jensen Huang被迫下台，这可能会削弱全球人工智能领域的一些蓬勃势头。
    • 因婚外情引发担忧，Jensen Huang被迫下台，这可能会削弱全球人工智能领域的一些蓬勃势头。 图片：EPA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】过去一周，Nvidia的动荡几乎盖过了新加坡市场的所有新闻，其中甚至包括一些引发股价大幅波动的事件——例如城市发展有限公司 (City Developments Ltd, CDL ) 预警下半年业绩将大幅走弱，以及环球测试公司 (Global Testing Corporation) 宣布了一项看似慷慨的私有化交易。

    当然，对本地投资者而言，Nvidia所发生的事件远比本土市场的任何动态都更具影响力和吸引力。

    即使上周股价下跌了12.7%，这家为全球人工智能革命提供动力的图形处理器 (GPU) 制造商，仍然是世界上最有价值的公司之一，市值超过3.9万亿美元。

    更重要的是，因婚外情（其中包括与一名据称是中国间谍的女性）引发担忧，Jensen Huang被迫下台，这可能会对该集团的运营方式产生影响，并削弱全球人工智能领域的一些蓬勃势头。

    Nvidia的新领导层可能不再那么愿意为人工智能公司提供财务支持，而这些公司此前正是利用这些资金来购买其GPU。此外，该集团还可能受到美国当局更严格的出口管制，导致其GPU在全球的供应量减少。

    此外，还有一个更广泛的主题，即“关键人物风险”，这在那些规模庞大、几乎渗透到每个投资者投资组合中的公司尤为突出。许多人认为，Huang是一位杰出的工程师、管理者、销售员和交易促成者。他手下约有60人直接向他汇报，且没有设立二号人物。

    然而，表面上看来，当Nvidia董事会对Jensen Huang失去信心时，他们还是能够将他赶下台。与Alphabet的Larry Page和Sergey Brin、Meta Platform的Mark Zuckerberg以及SpaceX的Elon Musk不同，Huang对他共同创立并打造成今日巨头的公司，并没有绝对的控制权。

    Nvidia没有设立超级投票权股份。截至3月23日，Huang实益持有的8.706亿股，占公司总发行在外股份的比例不到3.6%。Nvidia的其他董事会成员和高层管理人员合计持有公司超过3.9%的股份。

    其他主要股东包括持股7.4%的BlackRock和持股7.3%的Vanguard。

    对于投资于众多拥有控股股东的新加坡上市公司，这其中有什么值得借鉴的经验教训呢？

    传奇领袖

    首先，值得指出的是，在Nvidia董事会于11月8日表示，将对Huang是否已成为外国情报机构的目标展开独立调查，并在四天后的11月12日宣布他已辞职之前，相关内情早已不是秘密。

    尽管当时刚刚有报道称Alice Huang已被美国当局认定为中国间谍，但与她有关联的公司Megaspeed大量采购Nvidia的GPU一事，早已引发了投资者的担忧。

    在5月13日的一份报告中，做空机构Culper Research详细阐述了Megaspeed如何看似被用作转移Nvidia GPU的工具。

    与此同时，根据Nvidia CEO传记《The Thinking Machine》的作者Stephen Witt的说法，Huang与其直属下属Kimberly Powell的关系在公司内部据说已是公开的秘密。

    Witt上周在《纽约时报》的一篇专栏文章中写道：“今年早些时候，我开始听到有关Huang不忠的传闻，但无法证实。在Nvidia内部，存在一种难以打破的‘缄默法则’文化，这使得Huang能够放纵自己最坏的一面。”

    他补充说：“最终，是政府情报机构的介入才打破了Nvidia的沉默文化。”

    由此或许可以得出一个启示：即使传奇般的企业领袖并未掌握公司的多数投票权，要向他们追责也并非易事。事实上，Nvidia近期的股价疲软，可能至少部分源于投资者担心，Huang是在公司最需要他的时候被迫离开的。

    CDL再令人失望

    既然连Nvidia的董事会都需要美国政府的介入来制衡其CEO的越界行为，那么在新加坡——这个许多知名公司由家族或淡马锡 (Temasek) 掌握绝对投票控制权的市场，当公司业绩下滑时，小股东们可能几乎没有什么影响力。

    上周，在城市发展有限公司表示高利率将导致某些原计划于2026年剩余时间内完成的资本再循环交易推迟至2027年后，其股价遭遇了大幅抛售

    而在此六周前，该集团刚公布了一份旨在提升股东价值的三年路线图，但该计划令市场大失所望

    今年年初，城市发展有限公司似乎有望成为2026年表现较好的股票之一。2025年初一场惊人的权力斗争似乎已告平息，分析师们曾预计“多重利好”将缩小其股价相对于账面价值的折让幅度。

    然而，城市发展有限公司的股价上周收于6.64新元的52周收盘新低，年初至今已下跌17%。

    诚然，今年其他主要房地产股的表现也不尽如人意。 华业集团 (UOL) 下跌了10.8%，而 星狮地产 (Frasers Property) 则下跌了19.9%。尽管如此，城市发展有限公司的股价走势表明，投资者对其战略及战略执行普遍感到不满。

    当控股股东的长期规划图无法获得公众投资者的共鸣时，公司应该怎么做？

    鼓励更多公司退市？

    上周，环球测试公司 (GTC) 公布了通过协议安排进行私有化的计划——私有化价格为每股2.30新元，较公告前最后一个收盘价有123.3%的保费，是其每股2.01新元净资产值的1.15倍。

    要约方——台湾上市公司同欣电子工业股份有限公司 (Tong Hsing Electronic Industries)——计划将GTC的半导体测试业务与其自身的封装能力和资源进行整合，以更好地服务客户。

    要约方董事长Chen Tie-Min同时也是台湾上市公司国巨股份有限公司 (Yageo Corp) 的董事长，后者持有GTC 30.2%的权益。Chen本人也是GTC的董事会成员，并持有11.4%的股份。

    不出所料，多年来未曾吸引太多投资者兴趣的GTC股价，在私有化交易宣布后立即上涨超过一倍，上周收于2.18新元。

    或许，当前振兴本地股市的下一阶段努力，应包括采取措施，鼓励那些无法获得活跃投资者追捧的公司以合理的估值退市。这可能有助于资本回流至那些凭借构思周详、执行巧妙的战略来赢得投资者青睐的公司。

    与此同时，小股东们不应自欺欺人地高估自身的影响力。正如过去一周的事件所表明，驱动董事会的往往是比小投资者“用脚投票”更为强大的力量。

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