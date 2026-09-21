电动汽车销量加速，石油冲击引发金属市场震荡风险

THE BOTTOM LINE

电动汽车市场复苏，意味着驱动车辆所需的金属需求增加

如果电动汽车行业正在加速发展，这将给本已紧张的金属供应链带来更大压力。 图片来源：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【伦敦】由于高昂的汽油和柴油价格刺激了消费者对替代品的需求，伊朗战争引发的石油冲击正在为电动汽车（EV）市场注入新的活力。

经济因素正成为推动电动汽车销量的强大动力，其影响力不亚于政府津贴和环保理念，对于那些最易受到海湾地区石油和天然气供应中断影响的国家而言，尤其如此。

这对石油和金属市场都具有重大影响，尤其是对锂、镍和铜等关键的电动汽车生产原料而言。