伊朗博弈中，一方高估了自身实力

然而，尚不清楚是美国还是德黑兰高估了自身的影响力

显然，美国总统 Donald Trump 确实考虑了中期选举，否则他就不会反复声称选举结束后可能恢复对伊朗的轰炸。 图片来源：EPA

上周，一个本可让美伊对峙走向和解而非升级的机会错失了：德黑兰提出了一项提议，而美国总统Donald Trump则予以拒绝。

这一尝试之所以失败，是因为双方都未准备好妥协。如果事情就此结束，那么必有一方高估了自身实力。问题在于，是哪一方——而这并没有一个简单的答案。

这位美国总统正以日益增长的信心采取强硬手段。