THE BOTTOM LINE

全球最富有的公司可能会在同一资金池的争夺中，胜过全球最贫穷的国家

几乎没有证据表明，在科技行业之外，人工智能正在促进收入增长或提高利润率。 图片来源：UNSPLASH

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

一段时间以来，主权和企业债务水平已亮起红灯。

在美国，联邦债务现已超过国内生产总值的100%，而其今年的偿债成本高达1万亿美元，已经超过了国防开支。

与此同时，随着法国公共债务达到国内生产总值的约119%，投资者开始质疑该国财政路径的可持续性，导致其债券收益率承压。

与此同时，大型科技公司一直在疯狂举债，无论是通过公开市场还是私人信贷。

所谓的“超大规模企业”，即那些在人工智能数据中心投资数百亿美元的公司，此前主要依靠现有现金流和股权为其投资提供资金。但现在，它们正日益转向债务融资。

仅在2026年上半年，Amazon、Alphabet、Meta和Oracle就通过债券筹集了1940亿美元，而2025年全年约为1080亿美元。它们在2026年的合计发行额有望达到2500亿美元。

此外，Amazon在9月份通过其有史以来第一只以英镑计价的债券筹集了42.5亿英镑（合58亿美元），而在此之前，它已经涉足欧元及其他主要债券市场。

这些近期发行的债券期限从3年到19年不等，收益率在5.2%至6.7%之间。另外，Alphabet在2026年早些时候延长了债券期限，发行了一只100年期的“世纪债券”。

这场由人工智能驱动的大规模融资活动带来了三个直接后果。

首先，这表明美国大型科技公司可以轻松地进入全球债务市场，并以美元以外的货币融资。

其次，如此大规模的发行意味着这些超大规模企业能够吸引大量机构资本。

第三，通过发行长期债券，它们现在正与各国政府争夺来自养老基金和保险公司的资本。

据估计，到2028年，这些超大规模企业的合计资本支出将达到1万亿美元或更多，相当于美国GDP的3%。

这意味着它们对资本的需求将继续增长。但仅靠现金流、股权或美国公司债券市场，都无法满足如此巨大的需求。

因此，随着人工智能数据中心市场的成熟，其对债务的依赖可能会迅速增加。

大多数超大规模企业的资产负债表足够强大，能够获得比一般公司债务更高的信用评级，即AA-及以上。

由于几乎没有额外的感知风险，它们的债券即使与美国十年期国债或德国十年期国债等无风险资产相比，也具有吸引力。

但这场资本争夺对其他行业和市场意味着什么？

风险之一是它可能产生挤出效应，不仅影响企业借款人，也波及主权债务市场，可能推高收益率，从而增加政府的借贷成本。

当与本已高企的利率相结合时，这种动态可能会对那些需要资本来资助经济发展的国家产生负面溢出效应。

由于通胀持续，美联储于9月重返加息通道——这是自2023年以来的首次加息；欧洲中央银行最近也年内第二次上调存款利率至2.5%。

但如果利率将在更长时间内保持高位，那么由于偿债成本上升，发达经济体和发展中国家都将面临更小的财政空间。

而这种财政紧缩正值要求增加公共支出的政治压力不断加大，以及对环境可持续性进行更多投资的需求日益明显之时。

尽管七国集团（G7）政府已经背负着历史高位的债务，但发展中国家的前景更为黯淡。

它们可能面临双重挤压，因为随着外部资本变得更稀缺、更昂贵，国内融资成本也随之上升，从而挤出了本地投资。

对于那些融资渠道本已受限的国家，不能排除出现严重财政紧缩甚至债务危机的可能性。毕竟，许多发展中经济体的起点本就十分薄弱。

根据世界银行的数据，在2022年至2024年间，这些国家偿还的外债本息比它们获得的新融资多出7410亿美元，这是至少50年来最大的资金缺口。

现在，全球最富有的公司可能会在对同一储蓄资金池的争夺中，胜过全球最贫穷的国家。

现在判断这场竞争会发展到何种程度还为时过早，但人工智能基础设施所需的巨大资本规模，显然值得我们更密切地审视。

鉴于几乎没有证据表明人工智能正在科技行业以外促进收入增长或提高利润率，我们很可能正在见证一场代价极其高昂的资本错配。

因此，需要将人工智能承诺的收益与那些现在可能永远不会发生的投资（例如在减缓和适应气候变化方面的投资）进行权衡。

而且，即使承诺的收益得以实现，其成本和惠益也不太可能在国家之间以及各国内部得到平等的分配。

这些负面溢出效应并未得到应有的关注。

我们应该怎么做？二十国集团（G20）是就人工智能相关资本流动及其溢出效应进行协调讨论的理想平台，而英国将从12月1日起担任其轮值主席国。

这个议题应该被置于议程的首要位置，旨在更好地理解这些动态，并在共享数据和联合分析的基础上，商定协调一致的政策回应。

与此同时，国际社会应扩大金融工具的规模，为发展中国家提供可负担的融资。

来自多边开发银行的担保可以吸引而非排挤私人投资者，而更多以本币进行的贷款可以保护借款人免受汇率风险的影响。

关于人工智能的整个辩论都围绕着它是否会促进经济增长。但一个更实际的问题是：谁的增长，以及以谁为代价？PROJECT SYNDICATE

作者是巴黎政治学院主权债务与金融学讲席教授