宠物保险需求持续增长，但增长势头或已减弱

兽医费用可能相当昂贵，但一些宠物主人选择不购买保险，自行管理宠物的医疗保健开销。

宠物烘焙店 Mini Pawtisserie 的店主，26岁的 Angeline Chai，通过注重预防性保健护理和为她的博美犬投资优质饮食来照顾其健康。 照片来源：INSTAGRAM账号 @ANGEANDYUKI

【新加坡】宠物保险仍是新加坡保险市场中一个不断增长的领域，但有迹象显示，在疫情期间宠物领养潮的推动下，投保率的激增势头可能正在放缓。

尽管多家保险公司告诉《商业时报》，过去五年里宠物保险的需求有所上升，但其中一家公司观察到，在冠病宠物领养热潮初期激增后，保单的增长已有所放缓。

尽管新加坡的宠物饲养率仍在上升（虽然在后冠病时代增速较为温和），但增长放缓的趋势依然出现。据《海峡时报》报道，截至2025年，新加坡持牌犬只的数量从2019年增加了30%，达到约9万1000只；而猫的数量在2024年增至9万4000只，比2019年增长了近10%。

5月6日，新加坡国家发展部在回应国会质询时表示，当局没有计划允许使用保健储蓄基金来支付兽医费用或宠物保险保费。此后，宠物医疗保健的负担能力问题成为公众关注的焦点。

与人类医疗服务不同，新加坡的宠物医疗保健没有补贴，宠物主人必须自行承担兽医账单。

此外，由于人力和医疗用品成本上涨，加上主人日益将宠物视为家庭一分子，兽医费用近年来也水涨船高。

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虽然更昂贵的兽医就诊费用推动了对宠物保险的需求，但由于保单存在限制和除外条款，一些主人选择不投保，并自行管理宠物的医疗保健开销。

增长持续，但势头或已放缓

接受《商业时报》采访的四家保险公司均表示，过去五年宠物保险的投保率有所上升，但它们拒绝透露具体的保单数量。

自2024年1月推出宠物保险产品以来，Etiqa Insurance Singapore 的宠物保险购买量录得约20%的同比增长。

MSIG 于2025年4月推出的 PawEasy 保单，在2026年第一季度的保单数量也比上一季度实现了双位数的增长。

与此同时，Income Insurance 报告称其 Happy Tails 保单的需求同比增长超过20%。该保单于2021年推出，以应对日益增长的宠物饲养率。

然而，CIMB 的需求似乎正在放缓。

该银行于2019年推出的 My Paw Pal 保险计划，在2021年至2023年间保单数量增长了超过38%，这主要是由2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情期间新加坡人寻求动物陪伴而引发的“疫情宠物”潮所推动。

但随着疫情后宠物领养率的下降、成本上升以及企业要求员工返回办公室，过去两年的增长已经放缓。一些动物收容所报告称，领养数量下降了高达50%。

即便如此，CIMB Singapore 消费银行与数字部主管 Merlyn Tsai 认为，随着人们对宠物保险保单的认识及其保障范围的了解不断加深，宠物保险市场仍然“前景可期”。

另外，公开信息显示，AIA 已于2025年停售其 AIA Paw Safe 宠物保险产品。这家保险公司并未说明为何停止提供这项于2006年推出的保单。

有备无患

对于 Melissa Yip 来说，为她五岁的狗购买宠物保险的决定源于一个担忧：椎间盘疾病（IVDD），这是一种痛苦的退行性脊柱疾病，对腊肠犬品种的影响尤为严重。

“这非常可怕（而且）令人心碎……因为它们（可能）会失去四肢的活动能力，”这位31岁的自雇企业主说道。她还养了一只猫，并经营着一个展示她宠物的 Instagram 账号 @heihei.oli.youtiao。

31岁的 Melissa Yip 在了解到腊肠犬品种有患上一种名为椎间盘疾病的脊柱病的风险后，为她的迷你腊肠犬“油条”（如图）购买了宠物保险。 照片来源：INSTAGRAM账号 @HEIHEI.OLI.YOUTIAO

在从其他腊肠犬主人那里了解到 IVDD 可能导致高昂的治疗费用后，Yip 于2023年为她当时两岁的迷你腊肠犬“油条”购买了宠物保险。

听到一些主人在自己的腊肠犬患上IVDD后，因没有购买保险而后悔的经历，使她深信“有备无患”才是上策。

在其他腊肠犬主人的推荐下，Yip 最终购买了 Income 的 Happy Tails 保单。

然而，她并没有为她五岁的布偶猫 Oli 购买保险，因为她不认识很多为布偶猫投保的主人。

Happy Tails 为因受伤、疾病以及包括 IVDD 在内的特定遗传性和先天性疾病所需的手术费用提供高达2万2000新元的保障。

Income 的网站显示，如果没有保险，一只三岁狗的 IVDD 治疗费用约为7000新元，但具体金额取决于病情的严重程度。

Yip 说，其他腊肠犬主人报告称，IVDD 手术费用高达1万5000至1万8000新元。她每年为她的狗支付超过600新元的保费，这一费用已从去年的约500新元上涨。

Yip 没有为她五岁的布偶猫 Oli（如图）购买保险，因为她不认识很多为布偶猫投保的主人。 照片来源：INSTAGRAM账号 @HEIHEI.OLI.YOUTIAO

并非所有宠物主人都信服

然而，一些主人更愿意自行管理医疗保健开销，而不是依赖保险。

27岁的设计师 Nicole Leong 于2024年买了一对杰克罗素梗幼犬，她认为宠物保险不划算，因为许多保单的保障范围有限。

例如，一些计划排除了非手术治疗，或者对主人最可能提出的索赔设置了限制。

Leong 为她的狗的医疗保健每年都留出一笔预算，并计划依靠这笔储蓄来支付它们未来的开销。

同样，26岁的五岁博美犬 Yuki 的主人 Angeline Chai 在研究了几种保险方案后，认为现有的保障范围与她狗狗的医疗保健需求不符。

“我希望宠物保险能覆盖常规兽医就诊，包括牙科、健康检查和疫苗注射，但至今还没找到合适的，”Chai 说道。她经营着一家名为 Mini Pawtisserie 的宠物烘焙店，为动物制作手工新鲜零食。

Chai 为 Yuki 的医疗保健开销准备了应急资金，并专注于预防性保健护理，为她的博美犬投资优质饮食，并确保遛弯时的安全以避免意外。

“她的品种容易患上髋关节发育不良和髌骨脱位，所以我每天给她补充剂来支持她的关节健康，”Chai 说。

保险与自筹资金

Legacy FA 的一名金融服务经理 Pamela Chong 表示，宠物保险是否值得，最终取决于宠物的品种、生活方式以及患上疾病的可能性。

她表示，应急储蓄有限的宠物主人也可能更倾向于通过保险来管理意想不到的医疗费用。

同时，主人不应期望能收回在宠物一生中所支付保费的全部价值。

新加坡国立大学商学院金融系高级讲师 Dr Lee Yen Teik 说：“宠物保险不是储蓄计划，不应以储蓄计划的标准来评判。对大多数投保人来说，一生中支付的保费很可能超过他们索赔回来的总额。”

他补充说，尽管如此，保险的价值在于它为不可预见的事件和可能极其昂贵的治疗提供了保障。

Chong 表示，在购买保单之前，主人应密切关注保障限额、除外条款以及随着宠物年龄增长而可能适用的条件。