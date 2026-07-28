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预防为主是维持健康保险可持续的关键

在这个环环相扣的体系中，本身也是付款方的雇主必须发挥更大作用。

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Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Tue, Jul 28, 2026 · 07:00 AM
    • 高昂的医疗保健成本、人口老龄化、过度消费和过度开药的恶性循环，正困扰着个人与团体健康保险市场。
    • 高昂的医疗保健成本、人口老龄化、过度消费和过度开药的恶性循环，正困扰着个人与团体健康保险市场。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】保险公司、保单持有人和企业都在努力应对医疗成本或医疗趋势通胀这个棘手问题。这个问题有可能得到解决吗？

    其全方位的影响令人警醒。拥有（私人）综合健保计划（IP）的保单持有人因保费不断上涨而感到压力。保险公司则在艰难应对飙升的索赔和岌岌可危的业务组合。

    经营（私人）综合健保计划业务的公司在微薄的利润空间上挣扎。而那些经营团体医疗保险业务的公司，处境则更为艰难。

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