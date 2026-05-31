私募股权巨头 Carlyle 仍有增长空间，但需保持警惕：联合创始人 David Rubenstein 表示

这位亿万富翁是个工作狂，并鼓励其他富人回馈社会

【新加坡讯】尽管风险日益增加，但全球投资公司、私募股权行业领导者 The Carlyle Group 的联合创始人兼联席董事长 David Rubenstein 表示，私募股权行业“状况相当不错”。

Rubenstein 认为，管理着约 5000 亿美元资产的 Carlyle 仍有更大的发展空间，其挑战在于“持续吸引真正优秀的年轻人投身这个行业并与我们合作”。

他补充说，这样才能确保“我们的投资者选择众多，但他们会继续将我们视为一个非常好的投资选择”。