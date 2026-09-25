THE BROAD VIEW
数字化投资尚未解答的生产力问题
对新加坡会计师的研究表明，解决技术过载问题可以释放真正的回报
- 很少有公司审视技术对其员工的影响，以及改变后的环境是否真正为其使用者服务。 图片来源：PIXABAY
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本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
新加坡企业在数字化工具上的支出比以往任何时候都多，但许多领导者越来越不确定这些投资是否带来了回报。
SAP 和牛津经济研究院 (Oxford Economics) 于2025年11月发布的研究发现，本地机构每年平均在人工智能及相关数字计划上花费1890万新元。
尽管如此，在接受调查的商界领袖中，十有七人仍不相信这项投资已充分发挥其潜力。
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