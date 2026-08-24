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普京押注俄罗斯的承受力强于乌克兰

尽管克里姆林宫面临着一个更强大的乌克兰，但俄罗斯似乎不大可能停止这场战争。

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    • 8月24日是乌克兰独立35周年纪念日，反战示威者聚集在墨尔本。这场冲突现已进入第五个年头，乌克兰并未处于下风，而且短期内似乎也不太可能落败。
    • 8月24日是乌克兰独立35周年纪念日，反战示威者聚集在墨尔本。这场冲突现已进入第五个年头，乌克兰并未处于下风，而且短期内似乎也不太可能落败。 图片来源：EPA

    Max Hastings

    Published Mon, Aug 24, 2026 · 06:43 PM

    本文由AI辅助翻译

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    对俄罗斯总统 Vladimir Putin 来说，这周的情况并不乐观。在与乌克兰的互相打击中，俄罗斯威胁称，英国为其对手提供无人机，使其能够深入俄罗斯境内发动袭击，英国将为此“付出代价”。

    俄罗斯第二大银行的首席经济学家 Andrey Klepach 因表示俄罗斯无法赢得“消耗战”且这可能引发社会危机而被解雇。

    此外，有传言称政府将征用公民储蓄以支付持续的冲突费用，导致俄罗斯民众涌向银行提取账户存款。

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    Russia-Ukraine warRussiaUkraineVladimir PutinVolodymyr Zelensky

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