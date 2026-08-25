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新加坡未来董事候选人面临的严峻现实

若历史趋势持续，首次担任董事者的机会或将受限

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    • 上市发行人应考虑委任更年轻的董事，例如55岁或以下的董事。
    • 上市发行人应考虑委任更年轻的董事，例如55岁或以下的董事。 照片：商业时报资料照片

    Mak Yuen Teen

    Published Tue, Aug 25, 2026 · 04:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    除了新加坡交易所（SGX）监管条例为上市发行人的首次担任董事者规定的两项强制性课程外，许多有志者还花费数千新元参加各种组织提供的其他课程，希望能借此打开通往受薪董事职位的大门。

    但对于有志成为董事者而言，新加坡上市发行人实际提供了多少董事会职位机会呢？

    投资者保护中心一项关于新交所上市发行人独立董事（ID）委任的研究发现，从2021年1月1日至2026年7月31日，共有1708项独立董事委任。其中，778项（45.6%）是首次担任董事者。

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    Board of DirectorsSGX RegcoSGXCorporate governance

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