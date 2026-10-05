The Business Times
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THE LEVEL GROUND

如果房贷利率上升，租房可能比购买私人产业更划算

用于购买自住房产的资金，可转而用于投资优质股票，建立退休储备金

Leslie Yee

Leslie Yee

Published Mon, Oct 5, 2026 · 11:42 AM
    • 利率上升可能对申请新房贷或为现有贷款进行再融资的个人产生不利影响。
    • 利率上升可能对申请新房贷或为现有贷款进行再融资的个人产生不利影响。 TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新加坡的利率走势与美国的利率走势没有直接关联。

    然而，美联储在9月中旬上调其基准隔夜利率，并暗示未来几个月将进一步加息，这是否预示着包括新加坡在内的许多地区将迎来一个长期的高利率时代？

    当然，本地退休人士可能会欢迎更高的利率，因为他们可以从新元定期存款或国库券等安全投资工具中获得更好的回报。

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