根除东南亚的诈骗祸害

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除了实体突击搜查之外，当局能否成功打击该区域诈骗集团的资金链？

尽管进行了多次打击，东南亚价值数十亿美元的网络诈骗产业已显示出惊人的韧性。 图片：KEW KEAT BOON、BT、ADOBE STOCK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】过去一年，柬埔寨当局每天平均检查78个疑似诈骗中心并突击搜查两个。在老挝，官员们在今年上半年每月进行七次此类行动。在六月的五天内，东帝汶警方打击了三个诈骗园区。

然而，尽管进行了所有这些打击，东南亚价值数十亿美元的网络诈骗产业已显示出惊人的韧性。一个诈骗中心被捣毁后，可能就会出现两个新的——以不同的伪装和在不同的司法管辖区。

分析师表示，在突击搜查效果不佳的地方，解决方案可能在于堵塞这些非法网络的金融渠道。

网络安全解决方案提供商Sophos的亚太及日本地区现场首席信息安全官Aaron Bugal表示：“防御者现在正专注于更能伤害犯罪分子的地方：他们的财务。”

他预计，针对资金流最终将是“威慑那些想从事犯罪活动的人的唯一途径”。

使诈骗集团对实体突击搜查如此免疫的策略——分散、去中心化和多元化——在应对金融打击方面可能效果较差。

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分散：他们的运营地点

分散涉及实体上重新安置运营地点，同时保留管理结构、金融网络、资本和设备。

分析师指出了四个大趋势。

首先，运营活动正从湄公河区域——柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南——蔓延到如马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和东帝汶等海洋东南亚国家。

其次，诈骗集团不再选择独立的园区，而是选择更隐蔽的环境，如公寓、办公室、酒店和豪华住宅。近期突击搜查中被打击的诈骗基地包括马来西亚的豪华滨水庄园“森林城市”的住宅单位和东帝汶欧库西飞地的一家酒店。

马来西亚的“促进宽容与预防暴力倡议”组织创始人兼执行董事Aizat Shamsuddin指出，森林城市位于柔佛-新加坡特别经济区 (SEZ) 内。他表示，特别经济区吸引网络诈骗集团的原因与吸引合法投资者的原因相同。

他解释说：“特别经济区仍然特别脆弱，因为其签证安排宽松，更容易获得房产，且对投资基金来源的审查不严。”

“吸引外国投资和外籍居民的压力也可能造成监管盲点，削弱预防性执法。”

第三，热点地区日益提高的警惕性正迫使一些诈骗集团从边境城镇迁往更安静的地区——Aizat和柬埔寨活动家Mu Sochua都强调了这一趋势。

现居美国的柬埔寨前部长Mu Sochua告诉《商业时报》：“在柬埔寨国内，现在有越来越多的证据表明，诈骗活动已从先前集中的西哈努克港和贡布省等中心地带，转移到更偏远的地区，包括与老挝和越南接壤的边境地区及其周边的定居点。”

第四，一些参与者正在将业务从东南亚扩展到太平洋、中东或非洲，同时在柬埔寨、老挝和缅甸保留区域指挥结构。

去中心化：他们的组织方式

另一种规避策略是去中心化：将犯罪任务、资本、基础设施和“步兵”分散到不同的节点。

日内瓦非政府组织“全球打击跨国有组织犯罪倡议”的高级专家Jason Tower表示，诈骗集团不再将业务集中在单一的设防园区，而是可能将其员工分散在柬埔寨的度假村、缅甸的丛林园区或马来西亚的公寓中。

在柔佛州的森林城市，马来西亚警方突击搜查了超过30个据称被用作非法呼叫中心的公寓单位和洋房，并逮捕了335人。 图片来源：碧桂园太平景

他告诉《商业时报》：“他们非常分散，更多地依赖一种网络模式，彼此之间谨慎沟通，跨国协调工作。”

Tower指出，通过去中心化，犯罪集团保留了规模经济，但对通常是逐国进行的执法行动获得了一定的免疫力。他补充说，他们通常已经充分分散了风险，以至于在一个地区的突袭不太可能对整体运营造成太大影响。

Mu Sochua也指出，去中心化允许牺牲个别园区和低层管理人员，而不会扰乱更广泛的商业模式。

多元化：他们的运作方式

另一种策略涉及多元化的运营模式，这是Tower在缅甸观察到的现象。

缅甸的水沟谷 (Shwe Kokko) 位于莫艾河对岸，与泰国隔河相望。这个边境城镇据称是世界上一些最大诈骗园区的所在地。 图片来源：商业时报资料图

一种结构涉及大型边境园区，可能容纳数万名诈骗人员。这些园区面临国际执法部门的严密审查，例如美国国务院4月悬赏高达1000万美元，征集关于位于缅泰边境一系列诈骗园区（统称为泰昌诈骗中心）的信息。

此类行动将这些园区进一步推向内陆并使其分散，从而催生了在2024年底至2025年初之间开始激增的第二种模式：规模相对较小的诈骗园区遍布全国，每个园区约有3000至5000人。

这个位于Chong Chom-O’Smach边境口岸柬埔寨一侧的园区据称被用于诈骗活动。泰国军方于2025年12月突击搜查了该地点。 图片来源：路透社

Tower称之为“诈骗3.0模式”的第三种模式，涉及在偏远的丛林地区设立的更小规模的犯罪集团。他们使用卫星互联网通信和模块化设置，使他们能在几天内建立起临时的工人营地。

他描述了它们的协同效应，称大型边境园区“更多地提供诈骗相关的服务产品：洗钱、娱乐、技术、销售、物流”。

规模较小的内陆园区允许集团整合大量劳动力，其中存在“大量的强迫犯罪”——即被贩卖的人口受害者被迫诈骗他人。

位于O’Smach边境口岸柬埔寨一侧园区内，一块写有工作场所规则的白板。 图片来源：路透社

与此同时，丛林基地很难被发现，一旦被发现可以迅速重新部署。

除了规避策略外，分析师还指出了使犯罪集团能够轻易再生的结构性因素。

Mu Sochua表示，当局的打击无疑提高了诈骗集团的运营成本。“但它们并未从根本上改变那些使该行业能够在别处迅速再生的激励结构。”

她补充说，突袭行动针对的是诈骗行业的表面现象：摧毁园区、解救被贩卖的个人和逮捕基层人员。

腐败是分析师指出的诈骗网络具有韧性的另一个结构性因素。

Aizat指出，犯罪集团可能提供贿赂以换取保护、突袭行动的预警、泄露的情报、对调查的干预或撤销指控。

他说：“薄弱的治理和反腐体系使得（贪污）能够以更大的规模运作并触及高层。” 在这样的体系中，诈骗集团可能更不受执法行动的影响。

区块链网络

在数字方面，网络诈骗集团正在使用加密货币转移资金。

区块链数据平台Chainalysis的调查策略与收集主管Peh Xue Yin表示，研究显示，基于区块链的洗钱策略现在正与房地产投资等传统方法一同被使用。

所谓的“链上”洗钱生态系统从2020年的约100亿美元增长到2025年的超过820亿美元；Peh将此主要归因于华语洗钱网络的出现。这些网络现在估计占所有已知加密货币洗钱活动的五分之一。

Peh指出，加密货币可能会在缺乏了解你的客户 (KYC) 审查的非正式场外交易柜台以及黑市和网络赌博平台上进行交易。

来自网络诈骗收益的加密货币可能会在网络赌博平台上交易，这些平台利用高交易量来掩盖资金来源。 图片来源：商业时报资料图

支撑这些洗钱网络的是“担保平台”——主要基于Telegram的在线社区，它们作为提供资金转移和洗钱服务的非法托管支持市场，并为网络犯罪分子提供实施诈骗所需的软件、数据和脚本。

更糟糕的是，这些平台能很好地适应干扰。

自2022年出现以来已处理约242亿美元的“新币担保”(Xinbi Guarantee)，于3月份遭到英国制裁。但当Telegram移除其频道时，该市场迅速转移到另一个通讯平台SafeW，并在那里推出了自己的支付应用程序。

Peh表示，必须阻止犯罪网络获取所有资产类型的资金——这需要不同金融提供商之间更紧密的合作。

她说：“区块链技术公司、加密货币交易所和稳定币发行方各自掌握着关键信息。”

Chainalysis观察到的对诈骗集团金融网络最具影响力的打击，是当这些参与者能够以协调和及时的方式与执法机构分享金融情报时。

值得注意的是，金融科技公司Tether在2023年冻结了价值2.25亿美元的与美元挂钩的稳定币，此前与美国司法部和加密货币交易所OKX的联合调查显示，受影响的加密货币钱包与一个位于东南亚、涉及国际爱情骗局的人口贩卖集团有关。

顺藤摸钱

虽然仅靠突袭行动的效力可能存疑，但东南亚在切断流向欺诈工厂的资金方面正取得一些成功。

与改变运营模式和方法相比，诈骗集团发现更难更换他们使用的金融基础设施：钱骡网络、空壳公司、加密货币、银行账户和支付网关。

他说，因此，反洗钱工作和KYC流程可以在打击网络诈骗业务模式方面发挥关键作用。人工智能可以提供标记日益复杂的非法资金转移企图所需的规模、速度和深度，从而提供帮助。

他补充说，人工智能主导系统的另一个优势是，它们能够连接数百甚至数千个账户之间看似无关的活动——这些模式在隔离状态下可能看不见。

除了正规银行系统，像担保市场这样的非法加密货币洗钱平台承载了犯罪网络的大部分资金流。但Sophos的Bugal认为，这些关键的金融咽喉在区域内几乎没有得到处理。

他认为，进行更有效打击所需的技术已经存在，但“意愿和动力可能不足”。

成功的样子

归根结底，分析师表示，要铲除诈骗祸害，需要采取多管齐下的方法，既需要跨国界的合作，也需要私营和公共部门之间的合作。

为了打击总部位于柬埔寨的太子集团控股——一个被指控运营跨国欺诈网络和诈骗园区的商业集团——美国、英国和欧盟实施了金融制裁；美国和英国还没收了价值数十亿美元的比特币和其他资产。

总部位于柬埔寨的金融集团汇旺集团 (Huione Group) 被指控为太子集团等网络诈骗集团洗钱收益的关键节点，它被切断与美国金融系统的联系。

这项惩罚引发了一系列金融实体的崩溃——这些实体运营着一个担保平台、数字支付和银行应用程序以及虚拟货币交易平台——并切断了数十亿美元非法收益的流动。

亚细安基金会执行董事Piti Srisangnam表示，执法对于打击诈骗仍然至关重要，金融情报和其他技术措施也同样重要。

但他也指出，教育可以通过让公众掌握识别诈骗警告示牌的技能，作为第一道防线，来进一步补充这些努力。

该基金会已启动一项区域性倡议，不仅旨在提高公众对诈骗的认识，还旨在加强政府、银行、科技公司、电信公司、社区团体和其他部门之间的合作。

Piti博士告诉《商业时报》，区域性方法将使东南亚能够对这个超越国界的问题建立更协调的应对措施。

在Tower看来，成功的反诈骗行动需要政府承担起主导责任并决定应对的节奏，而不是仅在外部影响下采取行动。

Mu Sochua也认为，柬埔寨必须打破长期以来让该行业得以蓬勃发展的政治、金融和制度结构。

她说：“这意味着不仅要追究园区经营者的责任，还要追究有政治背景的协助者和资助者的责任。”