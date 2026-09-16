国庆群众大会婴儿配套：7万新元虽是巨款，但或不足以提振生育率

评判新育儿配套的标准，在于其消除了哪些限制，而非提供了多少现金

政策无法规定人们应生育多少孩子，但可以缩小他们想生育和感觉有能力生育的孩子数量之间的差距。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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在8月23日的国庆群众大会上，总理Lawrence Wong宣布对新加坡的家庭援助政策进行重大调整。

其中最引人注目的是金额：总理公署表示，在新的“新加坡儿童抚养配套”下，每名符合条件的新加坡公民孩童，从出生到17岁最多可获得6万2000新元——若计入现有的保健储蓄和教育储蓄补助金，总额近7万新元。

然而，其中影响最深远的改变是结构性的，而这些改变很容易被忽略。