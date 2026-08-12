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新交所创纪录财年掩盖新加坡股市挑战
与此同时，该交易所运营商自身正蓬勃发展
- 在2026财年，新交所的调整后净利润同比跃升25%，达到7.595亿新元。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》
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本文由AI辅助翻译
[新加坡] 如果你去问任何一位认购了新加坡交易所 (SGX) 近期首次公开募股 (IPO) 的投资者，他们对本地市场的感受如何，你得到的回答很可能不会是乐观的。
今年以来，好几只新股上市首日即告破发，在开市钟声的回响尚未消散之际，就已让散户投资者蒙受损失。
与此同时，现有上市公司在向市场寻求更多资金方面似乎也越来越犹豫。
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