The Business Times
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HOCK LOCK SIEW

新交所创纪录财年掩盖新加坡股市挑战

与此同时，该交易所运营商自身正蓬勃发展

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Jude Chan

Jude Chan

Published Wed, Aug 12, 2026 · 07:08 PM
    • 在2026财年，新交所的调整后净利润同比跃升25%，达到7.595亿新元。
    • 在2026财年，新交所的调整后净利润同比跃升25%，达到7.595亿新元。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 如果你去问任何一位认购了新加坡交易所 (SGX) 近期首次公开募股 (IPO) 的投资者，他们对本地市场的感受如何，你得到的回答很可能不会是乐观的。

    今年以来，好几只新股上市首日即告破发，在开市钟声的回响尚未消散之际，就已让散户投资者蒙受损失。

    与此同时，现有上市公司在向市场寻求更多资金方面似乎也越来越犹豫。

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    Hock Lock SiewSGXSingapore equitiesMAS review group

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