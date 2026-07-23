藏匿于新加坡小印度的“影子银行”揭示金融服务缺口

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因此，挑战在于如何在不削弱保障措施的情况下，减少系统中的不必要阻力

小印度的 Norris Road。一名为外籍劳工提供无牌汇款服务的经营者最近被判入狱。 照片：JUDE CHAN，《商业时报》

​[新加坡] 在新加坡小印度区 Norris Road 楼上的一间出租屋里，一个名叫 Raju Krishnamoorthi 的男子在短短三个月内（即2025年2月至4月），悄然处理了超过2800万新元的资金。

但 Raju 既不是一位声名显赫的银行家，也不是拥有光鲜数字应用程序的金融科技企业家。他的商业模式很简单：外籍劳工想把现金寄回次大陆，而 Raju 就帮助他们完成这件事。

Raju 为一个名叫 Syed 的人工作，每月赚取1500新元的微薄薪水，充当一个汇款集团的“门面”。