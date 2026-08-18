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THINKING ALOUD

新交所应效仿香港延长交易时间吗？

新加坡的目标是提高流动性和提振资本市场，但取消午间休市的做法可能于事无补。

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    • 对于散户投资者而言，交易是否在午间休市，可能并非他们优先考虑的事项。
    • 对于散户投资者而言，交易是否在午间休市，可能并非他们优先考虑的事项。 图片来源：《商业时报》资料图

    R Sivanithy

    Published Tue, Aug 18, 2026 · 06:30 AM

    本文由AI辅助翻译

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    香港交易所 (HKEX) 提议取消午间休市并延长交易时间，这重新引发了一场新加坡多年前以为已经尘埃落定的辩论

    如果港交所推行从开市到收市的连续交易，新加坡交易所 (SGX) 是否也应该效仿？

    这个问题的答案并不像表面看起来那么简单。虽然没有哪家交易所能忽视区域竞争对手的举动，但效仿香港的做法未必能提升新加坡的竞争力。

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    Thinking AloudSGXHKEXStock trading

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