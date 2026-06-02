为投资联结保单牺牲部分公积金终身入息计划收入，是否可取？请谨慎行事

消费者应主动了解退休存款计划和公积金终身入息计划，并审视它们如何融入自己的退休规划。

【新加坡】为《商业时报》报道个人理财新闻多年后，我本以为投资和保险产品的不当销售行为会少之又少。

但事实似乎并非如此。在5月22日《商业时报》的《理财智慧》（Money Wisdom）专栏中，Providend 总裁 Christopher Tan 讲述了一位他认识的人所遇到的情况。一名财务顾问（FA）代表建议她，只需在公积金（Central Provident Fund (CPF)）户头中存足基本退休存款（Basic Retirement Sum）即可。本应用于填补全额退休存款（Full Retirement Sum）的余额，则被建议用于投资一份投资联结保单（ILP）。

这么一来，她获得的公积金终身入息计划（CPF LIFE）的入息会相对较低，但这部分差额将由投资联结保单据称会带来的更高收入所弥补。