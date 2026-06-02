为投资联结保单牺牲部分公积金终身入息计划收入，是否可取？请谨慎行事
消费者应主动了解退休存款计划和公积金终身入息计划，并审视它们如何融入自己的退休规划。
- 对于那些标榜高收入却不明确说明潜在风险的销售说辞，应保持警惕。 图片来源：PIXABAY
本文由AI辅助翻译
【新加坡】为《商业时报》报道个人理财新闻多年后，我本以为投资和保险产品的不当销售行为会少之又少。
但事实似乎并非如此。在5月22日《商业时报》的《理财智慧》（Money Wisdom）专栏中，Providend 总裁 Christopher Tan 讲述了一位他认识的人所遇到的情况。一名财务顾问（FA）代表建议她，只需在公积金（Central Provident Fund (CPF)）户头中存足基本退休存款（Basic Retirement Sum）即可。本应用于填补全额退休存款（Full Retirement Sum）的余额，则被建议用于投资一份投资联结保单（ILP）。
这么一来，她获得的公积金终身入息计划（CPF LIFE）的入息会相对较低，但这部分差额将由投资联结保单据称会带来的更高收入所弥补。
TRENDING NOW
Thomson Medical Group names Cassandra Loh as acting CEO for its Singapore operations
Jacintha and Dick Lee revisit love – but remain guarded
‘Singapore cannot afford to keep losing clients to Dubai and Hong Kong’: Industry says faster onboarding vital for wealth hub edge
‘Capital guaranteed’ label for investment-linked policies misleading: MAS, Life Insurance Association