The Business Times
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新航的净亏损表明，亚洲航空公司必须将目光投向乘客需求之外

可持续的利润取决于如何决策部署运力及扩张方式

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    • 新航专注于保费和长途旅行，而酷航则服务于对价格敏感的旅客和尚不适合全面服务的区域航线。
    • 新航专注于保费和长途旅行，而酷航则服务于对价格敏感的旅客和尚不适合全面服务的区域航线。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    John Chin Han Tan

    Published Thu, Aug 13, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    新加坡航空公司 (新航) 最新的季度业绩不仅反映了公司自身的情况，也揭示了亚洲航空市场的现状。该集团公布，其2027财年第一季度营收达到创纪录的57亿新元，载客量也达到创纪录的1090万人次。

    然而，与中东冲突相关的高昂燃油成本，加上分摊的印度航空亏损份额增加，导致公司出现7600万新元的净亏损——这是自疫情以来首次出现季度亏损。此外，运力增长也略快于客运量增长。

    这些业绩表明乘客需求依然强劲。航空公司正在恢复航班频率、开辟新航线并推行不同的增长战略，但挑战在于如何决策部署运力、扩张方式以及如何创造可持续的回报。

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    Singapore AirlinesAviationChangi AirportAirlines

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