隐形推手：市场指数提供商正将公众投资者推向SpaceX和大型人工智能公司

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这或将维持对人工智能硬件的需求，从而为表现最佳的亚洲市场提供动力，甚至可能提振一些表现最差的落后市场。

SpaceX的巨大体量可能很快会使其进入那些并非特别想持有其股票的投资者的投资组合中。 照片：路透社

[新加坡] 上周，渴望涌入SpaceX的投资者显然不在少数。

这家兼具太空经济与人工智能概念的公司，其750亿美元的首次公开募股（IPO）据报道获得了超过四倍的超额认购。其股票在周五（6月12日）首个交易日收盘报160.95美元，较其每股135美元的IPO价格上涨超过19.2%。

凭借2.1万亿美元的市值，可能不久之后，SpaceX也将进入许多并非特别想持有其股票的投资者的投资组合中。