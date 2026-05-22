硅谷与新加坡之桥：将人工智能带向世界

现在正是定义未来十年人工智能在亚洲部署格局的关键时刻

在亚洲，新加坡是唯一一个能让全球实验室、中东主权资本和亚细安企业买家在政治摩擦最小的情况下共聚一堂的地方。 照片：路透社

【新加坡】四月初的一个晚上，我在旧金山的一张长桌上举办了一场晚宴。三位新加坡厨师精心准备了一份品鉴菜单——一道道层次丰富的菜肴，在座的大多数人都是第一次品尝。

餐桌旁坐着一位来自美国芯片制造商的代表，该公司正准备进行一项数百亿美元的首次公开售股（IPO），并计划首次在新加坡扩张业务。

这位代表的身边，还坐着来自全球前沿人工智能实验室的代表、一家投资数据中心的马来西亚主权财富基金的代表、新加坡经济发展局 (经发局)的代表，以及来自Standard AI公司的一位政策顾问。