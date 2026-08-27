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陷入印度航空的资金黑洞，新加坡航空面临艰难抉择

新航是否应该止损，彻底放弃印度航空？

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Jude Chan

Jude Chan

Published Thu, Aug 27, 2026 · 09:50 AM
    • 据报道，印度航空正向其股东 Tata 和新加坡航空公司寻求15亿美元的新股本注资，以支持其转型计划。
    • 据报道，印度航空正向其股东 Tata 和新加坡航空公司寻求15亿美元的新股本注资，以支持其转型计划。 照片来源：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】印度航空再次寻求注资。路透社于8月25日报道，该航空公司正向其股东寻求15亿美元的新股本，以维持其转型计划。

    其中，新加坡航空公司（SIA）需承担的部分约合3.75亿美元，即略低于5亿新元。目前尚未有任何定论，任何投资都可能分批进行。

    但颇具讽刺意味的是，如果新航注入这笔资金，它将是花了一大笔钱，换来让自己的财务业绩变得更难看的“特权”。

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    Singapore AirlinesAir IndiaTataHock Lock Siew

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