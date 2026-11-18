两国可携手彰显开放、对话与合作的永恒价值

从左至右：新加坡总理 Lawrence Wong 与中国国家主席习近平于2025年6月24日在北京人民大会堂会晤。 图片来源：MDDI

【新加坡】在一个充满不确定性和碎片化的世界里，各国比以往任何时候都更需要敞开大门、加强联系、携手合作，以实现共同繁荣。

我本周访问中国，正是本着这样的精神。我将首先出席在深圳举行的亚太经济合作组织（Apec）经济领导人会议，之后再访问北京。

我期待加强我们的双边合伙业务，并探讨我们如何能为建设一个更开放、互联和繁荣的亚太地区作出贡献。

深圳是今年Apec会议的合适主办地。在短短几十年里，它已从一个小镇转变为全球科技和创新中心。

其卓越的发展反映了中国改革开放的成就，也体现了中国人民的活力和创造力。

深圳的故事也带来一个更广泛的启示。通过拥抱变革、欢迎投资和与世界接轨，城市和国家可以开启新的可能性，并改变其人民的生活。

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新加坡的发展同样也得益于开放。作为一个资源有限的小国，我们必须始终放眼海外。我们把自己与全球市场连接起来，并寻求向他人学习的机会。

这种对开放和参与的共同认同，是新中关系的重要基础。

我们的友谊远早于1990年两国建交之前。包括 Lee Kuan Yew 和 Deng Xiaoping 在内的前几代领导人为建立更紧密的关系奠定了基础。后代领导人在相互尊重、信任和理解的指引下，在这些努力的基础上不断发展。

2025年，我们纪念了两国建交35周年。几十年来，我们的关系已发展成为一个密切而实质性的合伙业务。我定期访问中国，亲眼目睹了其非凡的发展和转型速度。

随着中国经济的发展，我们的合作也在不断演进。

我们的三个政府间合作项目就说明了这一点。我们从支持工业发展的苏州工业园区开始。后来，我们开发了天津生态城，探索可持续城市生活的新途径。

近期，重庆互联互通倡议则侧重于加强中国西部与东南亚之间的贸易和互联互通。

每个项目都反映了其时代的机遇和重点。总而言之，它们展示了我们的合伙业务如何不断适应变化的环境，双方相互学习，并寻找新的合作方式以实现互利共赢。

同样，自我们的双边自由贸易协定于2009年生效以来，我们已逐步对其进行升级，以跟上不断变化的需求。如今，我们的合作已超越传统的贸易和投资，扩展到数码经济、可持续发展和创新等新兴领域。

我相信，我们还有巨大的潜力可以开展更多合作。

中国正在着手实施其第十五个五年规划，重点是高质量发展、创新和改善民生。新加坡同样也完成了经济战略检讨，以增强我们的竞争力、利用新技术并为国人创造良好的就业机会。

我们的经济在规模和结构上差异很大，但我们面临着共同的挑战。我们必须应对快速的技术变革，为人口老龄化做好准备，为我们的工人装备新技能，并向更绿色、更可持续的增长模式转型。

这些挑战也为合作带来了新的机遇，尤其是在各行业应用人工智能和发展其他新兴技术方面。

我们的合伙业务不仅对新加坡和中国至关重要，对整个区域也同样重要。

亚洲卓越的经济进步建立在开放、贸易、投资以及各经济体之间日益紧密的联系之上。

但这种增长模式面临着越来越大的压力。地缘政治紧张局势加剧，贸易壁垒增多，各国更加重视经济安全和供应链的韧性。

这些担忧是可以理解的。政府有责任保障本国经济，保护人民免受干扰。

但开放和韧性未必是相互对立的目标。事实上，更强大、更多元化的联系可以使我们的经济更具韧性。

通过加强区域网络和维护清晰可预测的规则，我们能够更好地抵御冲击，同时创造新的增长机会。

因此，新加坡仍然是开放、包容和以规则为基础的经济架构的坚定支持者。我们认为，区域合作应该让各国走得更近，而不是将它们划分为相互竞争的集团。

随着新加坡在2027年接任亚细安轮值主席国，我们将与亚细安其他成员国合作，深化区域一体化，并扩大与包括中国在内的所有伙伴的合作。

亚细安和中国已经拥有密切而实质性的经济联系。亚细安-中国自由贸易区促进了这些联系的深化。其最新升级涵盖了数码经济和绿色经济、供应链互联互通和创新等领域，将为我们的企业和人民带来更多机遇。

Apec为合作提供了另一个重要平台。中国今年的Apec主题——“共建亚太共同体，同塑繁荣未来”——恰逢其时。其对开放、创新和合作的关注，反映了我们区域实现增长和繁荣的需求。

新加坡期待与中国以及所有其他Apec经济体合作，在深圳取得有意义的成果。当新加坡在2030年担任Apec轮值主席时，我们将在此基础上再接再厉。

新加坡和中国几十年来建立了稳固的合伙业务。我们的“全方位高质量的前瞻性合伙业务”既反映了我们合作的广度，也体现了我们致力于进一步推动合作的共同承诺。

在一个世界日益分裂的时代，新加坡和中国可以携手合作，并与其他伙伴一道，彰显开放、对话与合作的永恒价值。

通过加强联系而非竖立壁垒，我们可以帮助建立一个更具韧性和更繁荣的亚太地区，并为我们的人民创造更美好的未来。

作者是新加坡总理兼财政部长