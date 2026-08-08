THE BROAD VIEW
新加坡可向亚细安展示如何在不开空调的情况下为城市降温
区域内城市须采纳能阻挡热浪、顺应气候的城市设计
- 然而，在热带城市，一条路线必须具备遮荫、通风、连贯和实用等条件，才算得上是真正适合步行。 照片来源：商业时报资料
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气温升高时，我们的本能反应是调高空调。在东南亚，这种做法的代价将日益高昂。
按照目前趋势，到2050年，空间降温的能耗将增加一倍以上。随着城市扩张、生活水平提高和热浪加剧，这方面的需求还会继续上升。
空调仍将是必不可少的，但提高效率并非万全之策。更持久的策略是从根本上减少建筑物或区域所需的降温量。
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