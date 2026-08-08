The Business Times
business-time-50
THE BROAD VIEW

新加坡可向亚细安展示如何在不开空调的情况下为城市降温

区域内城市须采纳能阻挡热浪、顺应气候的城市设计

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 然而，在热带城市，一条路线必须具备遮荫、通风、连贯和实用等条件，才算得上是真正适合步行。
    • 然而，在热带城市，一条路线必须具备遮荫、通风、连贯和实用等条件，才算得上是真正适合步行。 照片来源：商业时报资料

    Giovanni Cossu

    Published Sat, Aug 8, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    气温升高时，我们的本能反应是调高空调。在东南亚，这种做法的代价将日益高昂。

    按照目前趋势，到2050年，空间降温的能耗将增加一倍以上。随着城市扩张、生活水平提高和热浪加剧，这方面的需求还会继续上升。

    空调仍将是必不可少的，但提高效率并非万全之策。更持久的策略是从根本上减少建筑物或区域所需的降温量。

    此翻译对您是否有帮助？

    Climate changeheatwaveglobal warmingUrban planningSingapore urban planning

    TRENDING NOW

    Timken claims United Shipping Services imported and sold counterfeit bearings for use in RSAF aircraft, and provided falsified certificates bearing its trademarks.

    High Court rejects bid to bring ST Engineering unit into trademark infringement suit over RSAF aircraft parts

    Ong Siew Kwee was convicted on one count each of abetting forgery, criminal breach of trust and lying under oath in May.

    Ex-Sakae director Ong Siew Kwee handed 10.5-year jail term for misappropriating S$15.8 million, lying in court

    The Vietnamese economy has long relied heavily on bank lending, straining commercial banks as they shoulder the bulk of the financing needed by companies and large infrastructure projects.

    Vietnam seeks US$76 billion a year from capital markets to ease reliance on banks

    From left: NUS’ Prof Yupana Wiwattanakantang; Daya Selaras’ Cynthia Handriani Wijaya; Eu Yan Sang’s Richard Eu and Richie Eu; and UOB Private Bank’s Angela Koh.

    Passing on values comes into focus as Asean’s family businesses hand over the reins

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More