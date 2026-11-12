新加坡不能容许不法分子消费其信誉

Nvidia 丑闻暴露了“声誉洗白”这一反复出现的威胁

Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 的婚外情应引起新加坡人的不安，因为涉事女性是一家新加坡注册公司的高管。 图片来源：路透社

【新加坡】Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 与一名被指为中国间谍的女性发生婚外情的消息，理应引起新加坡人的不安——即便不为别的，也因为据报道，这名涉事女性是以一家新加坡注册数据中心公司高管的身份进入他的圈子。

早在这起婚外情新闻曝光之前，这家名为 Megaspeed 的公司就已在2025年底因涉嫌违反美国对华销售 Nvidia 芯片的限制，而成为美国和新加坡两地分别调查的对象，并因此引起关注。

这起持续发酵的丑闻融合了通奸、间谍活动和国际贸易冲突，是又一例涉及新加坡的跨国密谋案件，令人不安。

不幸的是，新加坡的亲商环境，以及至关重要的对腐败零容忍的声誉，催生了一种被一些人称为“新加坡洗白”的现象。

目的地：新加坡

这个术语指的是利用新加坡作为基地，以淡化与中国大陆的关联，并规避不友好监管机构的审查。几年前，在华盛顿与北京之间的贸易和地缘政治紧张局势不断恶化的背景下，这种做法开始流行起来。

寻找一个便利的司法管辖区来开展业务的做法本身并没有错，而且绝大多数迁往新加坡的公司都是在合法合规地运营。

尽管如此，认为在新加坡设立公司能为有问题的企业活动披上一层合法外衣的想法早已存在。

还记得“S股”吗？在2010年代，这些在新加坡上市、总部位于中国的公司股票沾染上了《商业时报》(The Business Times) 资深记者 Jude Chan 生动描述的恶名，即“‘失踪的’巨额现金、幽灵工厂和首席执行官的突然消失”。

这些不良之徒利用在新加坡交易所上市的身份，赢得了散户投资者的信任，而这些投资者最终却因可疑股票而蒙受损失。

尽管如此，潜在的“新加坡洗白”行为并非任何单一国家公司的专利。

例如，尽管那些因区域性烟霾污染事件而被指可能负有责任的大型农业种植园位于马来西亚和印度尼西亚，但它们的许多运营商都在新加坡注册并设立总部，甚至在新加坡交易所上市。

清理门户

尽管如此，即使是有意利用与新加坡的关联，合法企业，包括那些拥有复杂跨国供应链的家族种植业集团，也自然有遵守法律的动机。

然而，当恶意行为者——例如被指控的走私者、逃避制裁者、洗钱者甚至间谍——被卷入其中时，情况就变得更加复杂。

公司选择在新加坡设立业务是出于各种原因，其中许多是正当的。注册公司的便利性常被视为一大优点。但长期以来，国内外的一些害群之马一直在利用这种便利来达到其不法目的。

新加坡必须继续大力防范“声誉洗白”的企图，尤其是在这些活动可能带来严重的经济和地缘政治影响，并对那些依法经营的合法公司产生负面效应时。

“新加坡洗白”的企图几十年来一直存在，这表明了监管和执法的巨大挑战。尽管如此，当局必须保持警惕并积极主动地堵塞漏洞、起诉不法分子。

英国剧作家兼诗人 William Shakespeare 在其作品《奥赛罗》(Othello) 中有一句名言：“窃我好名者……才真正使我一贫如洗”。

新加坡一直以来都以其声誉立足。决策者们绝不能容忍任何会玷污这一宝贵且不可替代资产价值的行为。