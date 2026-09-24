The Business Times
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THINKING ALOUD

新加坡就业市场职位充足，但被裁员工能否顺利再就业？

尽管劳动力市场表面上依然紧张，但寻找下一份工作正变得越来越困难

Vivien Shiao

Vivien Shiao

Published Thu, Sep 24, 2026 · 07:00 AM
    • 新加坡劳动力市场的下一个挑战，可能不仅仅是创造足够多的就业岗位，还包括如何帮助劳动者成功地进入这些岗位。
    • 新加坡劳动力市场的下一个挑战，可能不仅仅是创造足够多的就业岗位，还包括如何帮助劳动者成功地进入这些岗位。 图片：ST

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】有句老话说：比有工作更糟糕的，是没工作。

    新加坡最新的劳动力市场报告显示，裁员人数上升，而职位空缺则呈相反趋势。对一些劳动者而言，这句笑话可能正切中要害。

    数据还揭示了一个可能比失业更严峻的问题：尽管劳动力市场表面上依然紧张，但寻找下一份工作正变得越来越困难。

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