新加坡必须为一场不断变化的比赛做好准备

THINKING ALOUD

我们的责任是为我们无法预见的未来，培养下一代

六十多年来，新加坡最宝贵的自然资源既不是土地，也非矿产，而是人民。 图片来源：海峡时报

想象一下，经过多年的训练，却发现规则已经改变。

固守昨日赛道的人终将落后。而那些意识到比赛本身已经改变的人，则能脱颖而出。

这就是新加坡过去61年来的故事。

我们从未是最大的经济体、成本最低的生产者或资源最丰富的国家。我们之所以成功，是因为我们比许多国家更早地认识到，每个时代都需要不同的能力。

当劳动密集型制造业达到极限时，我们向价值链上游迈进。在先进制造业、生物医药科学以及近年的数码技术成为战略重点之前，我们便已对这些领域进行了投资。

新加坡的优势在于，我们总能在变革迫在眉睫之前，就意识到比赛已经改变。

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为截然不同的未来做好准备

在我们庆祝国庆日之际，问题已不再是世界是否在变化，而是我们是否在为孩子们即将真正参与的比赛做好准备。

每一代人都会迎来一个不同的未来。而我们这代人的未来，正以前所未有的速度到来。知识日益丰富，信息唾手可得。新技术正在重塑行业、职业，乃至定义成功的技能。

每当一种资源变得充裕，另一种资源就会变得稀缺。

随着信息获取日益便捷，保费也随之改变：从拥有知识转变为明智地解读知识，从寻找答案转变为提出更好的问题，从单纯的智力转变为健全的判断力。

这也改变了教育应当培养的目标。

六十多年来，新加坡最宝贵的自然资源既不是土地，也非矿产，而是人民。教育之所以能成为我们的经济引擎，是因为每一代人都为下一代进行投资。

这一理念不应改变。但我们所珍视的，必须改变。

在一个答案唾手可得的世界里，好奇心比确定性更重要，洞察力比记忆力更重要，判断力比单纯的正确更重要。

虽然这些品质可以在学校培养，但它们最初是在家庭中学到的。

孩子很少会长成我们口中期望的样子，他们往往会成为自己耳濡目染的榜样。成年人阅读、提出有深度的问题、勇于承认错误，并在离开校园后依然保持好奇心——这些经历所带来的教益，是任何考试都无法衡量的。

这些孩子会发现，学习不是一项需要完成的任务，而是一种我们身体力行的状态。

没有父母能预测今天的孩子未来将从事何种职业，因为许多职业甚至尚未出现。我们的责任不是让他们为某一个职业做好准备，而是为多次的自我重塑做好准备——让他们拥有适应的信心、明智选择的判断力以及赢得信任的品格。

化脆弱为机遇

61年前，我们的建国一代化脆弱为机遇，因为他们认识到昨日的假设已不再适用。

我们这一代人也面临着同样的使命。

我们能留给子孙后代最宝贵的遗产，不仅仅是一个更富裕的新加坡，更是一个人民永葆好奇、坚持学习、拥有明智判断力、并能自信地识别赛道变化的新加坡。

每一代人都会继承一条不同的赛道。新加坡之所以能持续繁荣，是因为我们总是率先看清方向。

愿我们永不失去这份宝贵的天赋。