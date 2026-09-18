新加坡需要安全、稳定和绿色的能源。核能可以提供吗？
小型模块化反应堆可能比传统反应堆需要更少的土地和更小的安全区
- 核能具有几个潜在的吸引人的优势，包括相对稳定的燃料成本以及可能带来的更稳定的电价。 照片：商业时报资料图
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能源竞争力——即一个国家以稳定且可预测的长期价格，提供可靠、可负担的电力的能力，并且电力来源日益转向低碳发电——是一项重要的经济优势。
对新加坡而言，这一点尤其重要，因为新加坡正寻求对电力密集型产业保持吸引力，这些产业包括半导体、先进制造业、人工智能和数据中心。
然而，对新加坡来说，提供和维持能源竞争力是一项挑战。
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