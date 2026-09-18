新加坡需要安全、稳定和绿色的能源。核能可以提供吗？

小型模块化反应堆可能比传统反应堆需要更少的土地和更小的安全区

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核能具有几个潜在的吸引人的优势，包括相对稳定的燃料成本以及可能带来的更稳定的电价。 照片：商业时报资料图