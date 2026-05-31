新加坡昭示：为何“降温”是下一个投资资产

随着高温天气威胁到东南亚的国内生产总值，降温产业正成为一个价值数十亿美元的市场

当新加坡收紧建筑规范或为外籍劳工引入新的高温缓解标准时，它也促进了高价值知识产权的发展。 摄影：TAY CHU YI, BT

一个全年皆夏的国家，可能对高温天气知之甚多。

数十年来，新加坡与气温的关系，被 Lee Kuan Yew 的一个著名论断所定义：空调是20世纪最伟大的发明。他认为，空调对新加坡的发展至关重要，它让人们在热带地区也能全年高效工作，并且“是提升公共效率的关键”。

但随着我们应对席卷东南亚的创纪录高温，这一论述正在发生转变。