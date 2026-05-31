The Business Times
business-time-50
SUBSCRIBERS

新加坡昭示：为何“降温”是下一个投资资产

随着高温天气威胁到东南亚的国内生产总值，降温产业正成为一个价值数十亿美元的市场

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 当新加坡收紧建筑规范或为外籍劳工引入新的高温缓解标准时，它也促进了高价值知识产权的发展。
    • 当新加坡收紧建筑规范或为外籍劳工引入新的高温缓解标准时，它也促进了高价值知识产权的发展。 摄影：TAY CHU YI, BT

    Curtis Chin &

    Ella Tan

    Published Sun, May 31, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    一个全年皆夏的国家，可能对高温天气知之甚多。

    数十年来，新加坡与气温的关系，被 Lee Kuan Yew 的一个著名论断所定义：空调是20世纪最伟大的发明。他认为，空调对新加坡的发展至关重要，它让人们在热带地区也能全年高效工作，并且“是提升公共效率的关键”。

    但随着我们应对席卷东南亚的创纪录高温，这一论述正在发生转变。

    此翻译对您是否有帮助？

    global warmingSingaporeArtificial Intelligence

    TRENDING NOW

    The departure of food manufacturing operations from Singapore may not necessarily be reason for concern.

    Yeo’s, Tiger Beer and now Gardenia – flight of food manufacturing from Singapore might be just as planned

    The bungalow's transacted price works out to about S$3,169 psf on the freehold land area of 23,979 sq ft.

    Shanda co-founder sells Tanglin Hill bungalow for S$76 million

    Beyond structural portfolio shifts, the study highlighted paradoxes regarding intergenerational wealth planning and succession.

    Nearly half of Apac’s wealthy expect market crash or correction, plan to rotate to cash: study

    Jumbo Group says its landlord, the National Parks Board, is studying the redevelopment of East Coast Seafood Centre in tandem with longer-term plans for the park.

    Jumbo Seafood to close flagship East Coast Seafood Centre outlet on Sep 30

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More