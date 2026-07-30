在全球最低税时代，新加坡是否仍具竞争力？

新加坡依然拥有优势——只是需要更明确地展示出来。

与其他国家相比，新加坡的税务体系仍有许多特点可能被认为是繁琐、不确定或不成比例的。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

在新加坡国内税务局 (Iras) 最新发布的2026年6月版《价格转移税制指南》中，隐藏着一项技术性修订，涉及新加坡子公司向其外国母公司提供服务时，如何处理股权激励薪酬的问题。

这是我们近段时间以来看到的最能揭示新加坡税务体系所面临压力的信号之一，也引出了一个新加坡无法再回避的问题。

在一个全球最低税削弱了长期以来为我国税制增光的税收优惠的世界里，新加坡的竞争力是否还像以往那样足够？