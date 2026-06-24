The Business Times
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THINKING ALOUD

澳大利亚政坛右转，新加坡人应密切关注

反多元文化主义政治家Pauline Hanson是否正在澳大利亚崛起？

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    • 民调显示，Pauline Hanson领导的一国党在初选支持率方面最受欢迎。
    • 民调显示，Pauline Hanson领导的一国党在初选支持率方面最受欢迎。 图片来源：EPA
    Mohan Kuppusamy

    Mohan Kuppusamy

    Published Wed, Jun 24, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    如果近期的民意调查可作参考，澳大利亚激进右翼政治家Pauline Hanson的人气高居榜首，甚至超过了执政的澳大利亚工党（ALP）领袖、现任总理Anthony Albanese。

    六月初报道的一项Roy Morgan民调显示，Hanson领导的一国党在初选支持率方面最受欢迎。

    这意味着，如果现在举行选举，从百分比来看，将有更多选民把一国党作为他们的首选，超过任何其他政党。其他民调也支持这一发现。

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    AustraliaPoliticsImmigration

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