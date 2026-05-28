新加坡的“职业桥梁”须在员工失去立足点前搭建
通过识别岗位中正在变化的部分，员工可以避免其职业生涯受到冲击。
- 尽管许多市场的失业率相对较低，但员工不再以目前是否在职来衡量其职业安全感。 照片来源：YEN MENG JIIN,《商业时报》
本文由AI辅助翻译
新加坡今年“经济战略检讨 (ESR)”提出的建议之一“职业桥梁”，可谓恰逢其时。但这项旨在支持高风险职位员工的计划，其真正的考验在于雇主和员工能否及早预见变化，在冲击演变成失业前采取行动。
人工智能、自动化和企业重组不仅在改变商业运作方式，也在重塑工作本身的性质。因此，相关的干预措施需要提前，从裁员后的支持转向前瞻性的劳动力规划。
ADP Research 的《2026 年职场人》调查结果凸显了这一挑战的严峻性。在新加坡，只有 15% 的员工非常认同自己的工作不会被淘汰，低于亚太地区的平均水平 18% 和全球的 22%。该研究发现，没有任何一个地区的多数员工对自己的职业安全感抱有信心。
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