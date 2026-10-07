The Business Times
business-time-50

新加坡的交通发展策略：为何这座世界排名第一的城市仍需加速前行

随着更多亚洲城市承诺在2027年前建立自动驾驶交通框架，它们会效仿新加坡的模式吗？

    • 这座城市国家在所有交通维度上同步推进基础设施建设、监管框架和技术整合。
    • 这座城市国家在所有交通维度上同步推进基础设施建设、监管框架和技术整合。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    Andrey Berdichevskiy

    Published Wed, Oct 7, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    今年9月，Waymo宣布将于2028年将其全自动驾驶的电召分享计划汽车服务引入新加坡——这是其首个亚洲市场。

    作为全球测试最充分的自动驾驶汽车 (AV) 运营商，Waymo在美国已记录了3亿公里的全自动驾驶里程。该公司表示，选择新加坡是因为这座城市建立了“世界上最安全、最高效、最具前瞻性的交通生态系统之一”。

    Boston Consulting Group的《2026年城市交通指南》证实了这一评价，将新加坡评为全球表现最佳的“大规模过境特大城市”。在该集团的智能城市指数 (ICI) 中，新加坡全球排名第11位，落后于伦敦和迪拜等领先城市。

    此翻译对您是否有帮助？

    Autonomous VehiclesSingaporeTransportChinadriverless cars

    TRENDING NOW

    Citi downgrades OCBC from “neutral” to “sell” in a banking note on Wednesday morning.

    S$8 billion wiped off OCBC value as shares slide 5.8% in heavy trade

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    The dispute relates to Brookfield’s 2025 acquisition of three Singapore properties from Mapletree Industrial Trust for S$535.3 million.

    Brookfield denies accusation it cut Soilbuild out of Mapletree deal

    PSD’s review followed claims in a working paper that civil servants had disproportionately bought properties near planned but unannounced MRT stations.

    8 public officers referred to police over property buys near unannounced MRT stations: Chan Chun Sing

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More