新加坡的交通发展策略：为何这座世界排名第一的城市仍需加速前行

随着更多亚洲城市承诺在2027年前建立自动驾驶交通框架，它们会效仿新加坡的模式吗？

这座城市国家在所有交通维度上同步推进基础设施建设、监管框架和技术整合。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

今年9月，Waymo宣布将于2028年将其全自动驾驶的电召分享计划汽车服务引入新加坡——这是其首个亚洲市场。

作为全球测试最充分的自动驾驶汽车 (AV) 运营商，Waymo在美国已记录了3亿公里的全自动驾驶里程。该公司表示，选择新加坡是因为这座城市建立了“世界上最安全、最高效、最具前瞻性的交通生态系统之一”。

Boston Consulting Group的《2026年城市交通指南》证实了这一评价，将新加坡评为全球表现最佳的“大规模过境特大城市”。在该集团的智能城市指数 (ICI) 中，新加坡全球排名第11位，落后于伦敦和迪拜等领先城市。