缩小交易单位无助于改善由三大银行主导的市场格局
每手10股的交易单位降低了购股门槛，但最需要此举提振的中小型股却并未受益。
- 三大本地银行占新加坡交易所9月份成交额的三分之一，高于去年同期的26%；海峡时报指数成份股占所有交易额的80%。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】10月5日，新加坡交易所（SGX）终于允许散户投资者以每手10股（而非此前的100股）的单位，购买本地交易所中股价最高的股票——包括星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB），许多投资者都积极参与。
然而三天后，大户资金大举抛售银行股，交易单位的大小对此毫无影响。
新交所将此项调整宣传为其扩大散户参与度的举措之一。今年上半年，这11只股票的交易额占新交所总交易额的约35%，因此这绝非小事。
TRENDING NOW
Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing
Britain’s mansion tax shows the difficulty of targeting wealth
Three hats, one goal: How Ng Kian Swan runs sustainability at NUHS
COE review: The gap between luxury and mass-market cars isn’t the only one worth bridging