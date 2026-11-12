东南亚失去了Nvidia的最佳销售员

HOCK LOCK SIEW

Jensen Huang在第二起婚外情被报道后辞职

【新加坡】关于是否挽留Jensen Huang的讨论持续了大约四天。周日（11月8日），在Jensen Huang向员工承认对妻子不忠后，Nvidia董事会表示对其创始人抱有信心。当时我们许多人认为，他的私生活是其家事。

周三，《纽约时报》报道了他的第二段关系，这次的对象是直接向他汇报工作的资深副总裁Kimberly Powell。

几小时内，《华尔街日报》报道称，同一个董事会正准备将他罢免。

周四，Nvidia宣布Huang已立即辞职，并将同时退出公司董事会。

他与Powell的关系，与涉及Alice Huang的事件性质不同，改变了整个局势。婚外情是个人道德问题，但与下属发生关系则属于公司治理问题。与大多数大公司一样，Nvidia有规定不鼓励此类行为。

2018年，Intel罢免了Brian Krzanich；2019年，麦当劳解雇了Steve Easterbrook，两人都是因为与员工发生自愿关系。但他们都只是职业经理人，远比创始人更容易被取代。

最终，董事会无需证明任何有关间谍的指控。 Nvidia股价在周三的盘后交易中下跌约7%，较第一则消息爆出前累计下跌约14%。

随后，随着Huang辞职的消息传出，周四股价在盘前交易中进一步下跌超过10%。

此次丑闻有何不同

失去Huang非同小可，将其与Steve Jobs离开后的Apple或Jeff Bezos离开后的Amazon相提并论并未抓住要点，因为后两者的交接都经过了多年规划。

Tim Cook在接任前已负责Apple的运营十多年；Andy Jassy在升任最高职位前，花了近二十年时间打造Amazon Web Services；而在Morris Chang退休前，台积电（TSMC）也实行了近五年的双首席执行官制度。

Nvidia则完全没有类似安排。Huang执掌公司33年，约有60人直接向他汇报，且没有设立二号人物。

公司 根本没有继任计划，董事会直到本周才开始与外部猎头公司合作。

与此更接近的先例是Intel。当Krzanich离职时，公司没有现成的继任者，因此由首席财务官Bob Swan担任临时首席执行官七个月。

一年后，Intel的股价下跌了近9%，而同期标准普尔500指数的涨幅与此相当。

Nvidia也遵循了同样的剧本，将临时首席执行官一职交给了其首席财务官Colette Kress，她将同时兼任原职。在寻找正式首席执行官期间，公司还任命Synopsys前老板Harvey Jones为首任董事长。

Kress的第一个考验将是11月17日，届时Nvidia将公布季度业绩。

切身影响

对东南亚而言，这一损失比表面上看起来更为切身。

Huang是Nvidia在该区域的首席销售员，并且他亲自上阵推销——地点就在各国总理的办公室里。

2023年12月，他会见了马来西亚的Anwar Ibrahim，行程中还包括与马来西亚企业集团YTL的会谈。2025年，在亚太经济合作组织论坛期间，两人再次会面，而那时YTL已在柔佛州古来运营一个人工智能数据中心。

2024年12月，他在曼谷会见了时任泰国总理Paetongtarn Shinawatra，并在河内会见了越南的Pham Minh Chinh，Nvidia在河内同意在越南设立其首个研究中心。

他的推销理念是“主权人工智能”（sovereign AI）——即每个国家都应拥有自己的人工智能背后的计算能力——而该地区各国政府很大程度上是基于对他的信任而采纳了这一理念。

一位只负责看管公司财务的首席财务官，是不会拥有这些关系的。

该地区也失去了它的“保护伞”。Huang是在华盛顿反对收紧芯片出口管制声音最大的人；而他的继任者 在上任头几个月里，将忙于应付那些想要对他进行闭门质询的众议院委员会。

新老板要证明Nvidia的清白，最快的办法就是对那些将其芯片出租给中国客户的客户采取强硬态度，而这些客户中有很多都在新加坡。

总部位于新加坡的云公司Megaspeed是Nvidia的官方云合作伙伴，拥有优先获取其芯片的权利，而该公司的前高管Alice Huang正是此次事件的核心人物。

《纽约时报》报道称，其马来西亚分公司与柔佛州的一个数据中心有关，在不到两年的时间里购买了至少48亿美元包含Nvidia芯片的人工智能设备。Megaspeed否认有任何不当行为。

周四，内政部（MHA）补充了新加坡方面的情况。自2025年2月以来，警察和海关一直在调查服务器采购中涉嫌虚假申报的行为，并在此过程中扣押了Alice Huang的护照。

她后来因向警方提供不准确信息以淡化其在Megaspeed的角色而受到严厉警告，并被允许离开新加坡。政府现已禁止她再次入境，但内政部表示她从未因间谍活动接受过调查。

警方无法确定她是否在申报事宜上违法，部分原因是，尽管自2025年7月起就提出请求，但新加坡从美国收到的，用内政部的话来说是“有限的信息或 援助”。

换句话说，华盛顿希望东南亚执行其出口规定，但在被请求帮助时却行动迟缓。

这种销售行为并非只发生在柔佛。一家美国智库估计，中国公司使用的离岸计算能力中，约有四分之三现在位于东南亚。

美国众议院已通过一项法案，将出口管制扩大到云服务访问，这些管制甚至可能影响到新加坡的数据中心。

如此规模的丑闻，肯定不会妨碍该法案在参议院获得通过。

根据内政部的说法，新加坡不执行其他国家的出口管制。

但数据中心运营商可能将不得不审查其租户的客户。这将为持有新加坡数据中心的新加坡房地产投资信托（S-Reit）投资者带来一段不确定时期。

Nvidia最终会找到一位新的正式首席执行官。在此期间，其芯片销售将继续。

而东南亚难以找到的，是另一位愿意飞抵此地、与各国总理坐下来会谈，并为其在华盛顿发声的Nvidia老板。