东南亚绿色转型：硬件已备，人才何在？
若能解决人才缺口，即培养自身的绿色人才，本区域可成为该领域的领导者。
- 由中国吉利（Geely）制造的莲花（Lotus）Eletre电动车。过去20年，中国对其长期产业战略和劳动力进行了持续投资。 照片来源：路透社
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近期的地缘政治发展给了我们一个昂贵的教训：我们的经济容易受到化石燃料供应链中断的冲击。波动的油气价格给公共财政带来压力，扰乱了各行各业，并导致全球生活成本上升。
这也改变了全球能源转型对话的基调。用可再生能源替代化石燃料，不再仅仅是为了减少排放或发表道德宣言，而是关乎经济韧性和能源安全。
对能源转型的需求，已促使世界在电动汽车、先进电池、机器人技术和可再生能源技术领域进入了一场新的竞赛。
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