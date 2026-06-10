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SpaceX与其他巨型上市或将加剧指数风险

散户投资者最好注意，首次公开募股主要是内部人士的退出渠道，他们将从中获利丰厚。

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Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Wed, Jun 10, 2026 · 03:00 PM
    • SpaceX将以每股135美元的价格上市。晨星公司对该股票的估值为63美元，较首次公开募股价格折价53%。
    • SpaceX将以每股135美元的价格上市。晨星公司对该股票的估值为63美元，较首次公开募股价格折价53%。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    一个超大规模上市的时代即将来临。由Elon Musk构想的火箭、卫星和人工智能企业SpaceX将于周五（6月12日）上市。

    据彭博社报道，此次上市已“获得大幅超额认购”。其定价为每股135美元，首次发行5.556亿股，其中约30%保留给散户投资者，将筹集750亿美元，市值将达到1.8万亿美元。

    同样准备进行首次公开募股的还有以ChatGPT闻名的OpenAI，以及以其聊天机器人Claude而闻名的Anthropic。近期的融资轮已使这两家公司的估值均接近1万亿美元。

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    SpaceXAnthropicOpenAIThinking Aloud

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