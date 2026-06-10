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SpaceX的IPO证明美国股市已失灵

该公司的估值从根本上挑战了资本追逐业绩的传统观念

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SpaceX的目标是达到1.75万亿美元的估值，这将使其成为全球十大最有价值的公司之一。 照片来源：REUTERS

Aaron Zamost Published Wed, Jun 10, 2026 · 06:00 PM

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