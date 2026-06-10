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SpaceX的IPO证明美国股市已失灵
该公司的估值从根本上挑战了资本追逐业绩的传统观念
- SpaceX的目标是达到1.75万亿美元的估值，这将使其成为全球十大最有价值的公司之一。 照片来源：REUTERS
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本文由AI辅助翻译
STEVEN Spielberg有一部外星人电影将于6月上映，但这可能不是今年夏天最大的科幻大片；最大的可能是SpaceX的首次公开募股（IPO）。
作为其在股票市场出售股份的宣传内容之一，Elon Musk的这家航空航天科技公司表示，它将占据超过28万亿美元的人工智能市场份额——这几乎相当于整个美国经济的规模。
该公司表示，计划发射一百万颗卫星，在太空中建立数据中心，尽管这项技术目前尚不存在。
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