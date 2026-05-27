SpaceX在星空中书写特斯拉的未来
Elon Musk的太空公司首次公开募股，揭示其与旗下电动汽车制造商的相似之处
- Elon Musk向公开市场兜售的最新蓝图，涉及SpaceX传闻中高达2万亿美元的估值。他本人在该公司担任首席执行官、首席技术官及董事长。 图片来源：BLOOMBERG
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SpaceX长达400多页的首次公开募股（IPO）招股说明书，充满了火箭燃料级别的雄心壮志。同时，它对特斯拉的投资者们（Elon Musk本人除外）也是一个长篇警告。
Elon Musk向公开市场兜售的最新蓝图，涉及Space Exploration Technologies（即SpaceX）传闻中高达2万亿美元的估值。他本人在该公司担任首席执行官、首席技术官及董事长。
与Elon Musk所有的企业一样，该公司计算出的潜在市场总规模也极为庞大，甚至有过之而无不及：高达28.5万亿美元，号称“人类历史上最大”。
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