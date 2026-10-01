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两家就够：新加坡或许不再需要第三家电信公司

星和与M1的交易将使市场剩下三家网络；Simba的困境可能使其减至两家——这或许并非坏事

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独立5G、更严格的网络安全规定以及人工智能热潮，都需要更快、更安全的网络。为了承担相关费用，该行业需要进行整合。 照片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文