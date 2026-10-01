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两家就够：新加坡或许不再需要第三家电信公司
星和与M1的交易将使市场剩下三家网络；Simba的困境可能使其减至两家——这或许并非坏事
- 独立5G、更严格的网络安全规定以及人工智能热潮，都需要更快、更安全的网络。为了承担相关费用，该行业需要进行整合。 照片来源：海峡时报
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【新加坡】上世纪70年代，新加坡曾提倡“两个就够了”的家庭计划。当时的宣传海报直截了当：无论男孩女孩，两个就够。
半个世纪后，电信行业似乎也正走向同样的道路。
星和（StarHub）与吉宝（Keppel）上周证实，双方正在就收购M1进行谈判。若交易成功，新加坡的移动网络运营商将从四家减少到三家。
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