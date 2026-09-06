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挣扎中的主板公司富裕集团拟转凯利板：是战略跳板还是滑坡的开始？
新交所监管公司 (SGX RegCo) 表示：任何有意在凯利板上市的公司——无论是新上市还是转板——都必须具备可信且可行的增长战略。
- 尽管利增集团 (Ley Choon) 今年已成功重返新交所主板，但其他转至凯利板的公司，如 FJ Benjamin 和 Digilife，却已萎靡不振。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
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【新加坡】8月28日，富裕集团 (Fu Yu Corporation) 宣布寻求从新加坡交易所 (SGX) 主板转至凯利板挂牌，此举可能令一些市场观察人士感到意外。
在过去十年中，许多做出同样转变的公司主要是为了避开新交所针对主板发行人的观察名单。进入该名单的公司通常是持续亏损、无法维持至少4000万新元市值，或股价未能维持在0.20新元最低交易价格 (Minimum Trading Price, MTP) 的企业。
然而，随着应对市场操纵的替代措施出台，新交所已于2020年废除了最低交易价格规则。去年，作为向以信息披露为基础的监管制度转型的一部分，新交所也取消了观察名单的财务标准。