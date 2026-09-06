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挣扎中的主板公司富裕集团拟转凯利板：是战略跳板还是滑坡的开始？

新交所监管公司 (SGX RegCo) 表示：任何有意在凯利板上市的公司——无论是新上市还是转板——都必须具备可信且可行的增长战略。

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尽管利增集团 (Ley Choon) 今年已成功重返新交所主板，但其他转至凯利板的公司，如 FJ Benjamin 和 Digilife，却已萎靡不振。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文