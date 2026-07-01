The Business Times
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MIND THE GAP

保险分红基金迎丰收年，但多数保单分红维持不变

在八支公布2025年业绩的分红基金中，有四支取得了双位数收益。但其长期业绩记录才是关键

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Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Wed, Jul 1, 2026 · 07:00 AM
    • 尽管过去一年投资联结型保单的认购率相对更高，但分红保险保单仍然是新加坡储户的主要选择之一。
    • 尽管过去一年投资联结型保单的认购率相对更高，但分红保险保单仍然是新加坡储户的主要选择之一。 图片来源：PIXABAY

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    得益于债券和股票的强劲表现，分红保险（par）基金在2025年实现了强劲回报，部分基金甚至达到了两位数。

    然而，尽管业绩强劲，大多数保单持有人可能会发现分红派发率并无变化。Income、Tokio Marine、Singlife 和 Prudential 均维持其分红率不变。

    Great Eastern 表示，公司维持了大多数保单持有人的分红，“而一小部分客户的分红将有所调整（有升有降）”。该公司称，这种差异反映了各个计划随时间推移的累计表现。

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    Mind the GapInsurance

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